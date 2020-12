Dorian (Koh-Lanta) cette folie dans les coulisses avec Brice, Loïc et Denis Brogniart (VIDEO)!

Dorian, aventurier de Koh-Lanta les 4 Terres, a tenu la promesse faite à ses abonnés Instagram. Le désormais célèbre contrôleur de trains avait promis à ses followers qu’il se raserait la tête si il atteignait les 100 000 abonnés. La rédaction de LDPeople attendait ce jour avec impatience, tout comme vous ! Aujourd’hui, il en cumule encore plus. Car ce cap est passé bien avant le prime en direct sur TF1. En effet, le pari de Dorian impliquait qu’il se rase le crâne. Alors, pas question de le faire avant d’être passé à la télévision sous son meilleur jour. Ainsi, c’est dans les coulisses de l’émission que celui qui est aujourd’hui devenu coach sportif passe à l’acte. Brice, Loïc et même Denis Brogniart s’échangent la tondeuse pour raser la tête de Dorian.

Dorian passe à l’acte à la fin du prime pour le dépouillement des votes

Dorian avait peut-être parlé trop vite en proposant de se raser la tête en passant le cap des 100 000 abonnés. Mais le jeune homme n’a qu’une parole. D’autant que son pari n’est pas tombé dans l’oreille de sourds. Ses amis, ses camarades de Koh-Lanta et ses abonnés ne vont pas laisser Dorian oublier sa promesse. Une fois loin des caméras du plateau de TF1, bien installés dans les loges des coulisses, Dorian est prêt à dire adieu à ses cheveux. Il installe alors son téléphone portable devant lui pour filmer la scène et la partager à ses fans. Pendant que lui tournent autour Loïc, Brice et bien d’autres aventuriers de Koh-Lanta pour le tondre. Et évidemment, LDPeople propose à ses lecteurs de découvrir les images de cet événement qui risque de vous faire sourire.

Denis Brogniart passait par là et se demandait ce qui justifiait un tel attroupement. C’est avec le sourire qu’il constate alors que Dorian change de look. Mais il admet être habitué à ce genre de pari. Car son fils est en école de commerce et se prête régulièrement à ce genre de pratique. Dorian s’en amuse, déclarant que c’est sans doutes plus drôle lorsque cela arrive aux autres. C’est donc entouré de tous ses camarades d’aventures qu’il passe cette ultime épreuve. Et bien qu’il soit choqué du résultat, Dorian se félicite d’avoir tenu parole.

Une nouvelle tête pour l’aventurier de Koh-Lanta

C’est avec le sourire qu’il finit son live Instagram, remerciant une énième fois ses followers d’être si nombreux à le soutenir. Ils n’étaient que 30 000 lorsqu’il a lancé son pari sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout, il est allé au bout de la blague. Et comme ses fans, chez LDPeople, nous ne pouvons que saluer son intégrité. Enfin, Dorian espère que sa compagne, avec qui il attend un heureux événement, lui pardonnera d’avoir changé de tête. En effet, il plaisante avec une pointe d’inquiétude sur le fait qu’elle pourrait le quitter suite à ce rasage de crâne impulsif. Heureusement, les personnes qui l’entourent lui affirment que cela lui va très bien. Et après tout, les cheveux repoussent ! En une vingtaine de minutes, Dorian change de visage mais il reste la même personne enthousiaste et souriante. De quoi prouver à ses abonnés qu’il peut avoir tendance à parler de trop mais qu’il tient toujours ses engagements, aussi farfelus soient-ils.