Dorian (Koh-Lanta) contrôleur SNCF, a un message a faire passer aux fraudeurs de fin d’année!

Dorian est l’un des aventuriers les plus attachants de cette saison de Koh-Lanta. Le jeune homme a été éliminé à la porte de la finale, échouant à finir dans les trois premiers durant l’épreuve de l’orientation. Mais son courage et ses valeurs font de lui l’un des candidats les plus aimés du public. Aussi, sur son compte Instagram ou sur son comte Twitter, Dorian partage de bons moments avec ses fans. Néanmoins, LDPeople vous rapporte ici un message bien particulier de l’aventurier. Sous couvert d’humour, Dorian règle ses comptes.

Dorian est fier que Koh-Lanta lui permette de fédérer une communauté de fans géniaux sur les réseaux sociaux

Dorian est sur le point de démarrer une nouvelle aventure fantastique. Comme il l’annonçait sur le plateau du prime de la finale, il va devenir papa. Sur les réseaux sociaux, les fans et les proches de Dorian se sont donné le mot pour le féliciter. Tous les messages qui lui sont adressés sont allés droit au cœur de l’aventurier de Koh-Lanta.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dorian Louvet 🐺 • (@dorian_kohlanta)

Mais c’est sur une note un peu plus sérieuse que Dorian délivrait un autre message. Pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année à ses abonnés, il avait un message à faire passer à ceux qui le reconnaissent dans le train. Car, si vous l’ignoriez, Dorian est contrôleur de train et coach sportif. Deux activités lors desquels des fans peuvent être amenés à le reconnaître. Sauf que son travail de contrôleur le conduit à avoir le mauvais rôle de temps à autre. Lorsque les voyageurs ne sont pas en règles, le devoir de cet ancien aventurier de Koh-Lanta est de sévir. LDPeople en convient bien évidement. Mais comment faire lorsque ce sont des fans qui le supplient de ne pas leur mettre d’amandes ? C’est toujours des moments très délicats pour le futur papa.

Les abonnés et les fans peuvent devenir agaçants sans le savoir

Alors, sous couvert d’humour, il va en profiter pour signaler ces incidents qui peuvent devenir de véritables calvaires. En souhaitant un joyeux Noël à ses abonnés sur Twitter, Dorian va ajouter qu’ils ne le souhaite pas à ceux qui tentent d’abuser de sa gentillesse pendant qu’il exerce son métier de contrôleur. Les fans qui le reconnaissent et qui ne sont pas en règles ne devraient pas tenter de mettre l’exercice de son travail en péril. En effet, ils peuvent avoir le sentiment d’être amusants et sympathiques mais ils ne sont sûrement pas les premiers de la journée à faire cette vanne à Dorian. Le pauvre doit en avoir par dessus la tête de se voir répéter la même chose à longueur de journée.

Heureusement que Dorian ne perd pas son calme, son sens de l’humour et sa joie de vivre. Aussi son message pour ceux qui tentent d’abuser de sa gentillesse reste très cordial et ponctués de rigolade.