Dorian (Koh-Lanta): dévoile des problèmes de santé “très douloureux” terribles souffrances hors caméras

Pressenti comme l’un des vainqueurs de Koh-Lanta, Les 4 Terres, Dorian revient sur la fin son parcours. En effet, malheureusement pour lui, le jeune homme ne fait pas partie des finalistes. Puisque la victoire se dispute entre Loïc, Alexandra et Brice. Dans une interview accordée à Purepeople, l’aventurier revient sur son expérience. Aussi, il évoque son retour dans l’Hexagone qui a été loin d’être facile. Face aux journalistes, l’aventurier parle aussi de ses difficultés rencontrées lors des tournages. Et de toute évidence, il n’a pas été épargné par les problèmes de santé.

Dorian Koh-Lanta, Les 4 Terres : blessures et brûlures en tout genre

Un jeu exigeant psychologiquement et physiquement

Lorsque Dorian rejoint Koh-Lanta, il sait que ce sera une épreuve éprouvante. D’ailleurs, il s’est préparé pour être à la hauteur de l’événement. Néanmoins, les difficultés arrivent rapidement. D’ailleurs, son corps est là pour en témoigner. Durant son séjour dans les Fidji, le candidat de Koh-Lanta perd plus de 11 kg. Comme les autres concurrents, il doit se battre contre les éléments. De plus, le manque de nourriture et d’hygiène est une situation difficile à vivre. ” J’étais démonté de partout, j’étais en kit “. De plus, les blessures s’enchaînent. ” Je me suis fait une contusion aux côtes, j’avais un strap. C’était très douloureux. C’était très compliqué pour dormir, faire des mouvements. Je ne sais même pas comment je me suis fait ça “.

Durant plusieurs jours, Dorian souffre énormément. Mais rapidement, l’équipe médicale le rassure. Durant son séjour sur l’île, Dorian a encore connu bon nombre d’autres mésaventures. Il s’est notamment brûlé à la main et a reçu un coup violent sur le visage. De plus, les éléments semblent se déchaîner contre lui. ” Je me suis fait piquer par trois guêpes pendant que je ramassais du bois. J’ai voulu enlever le venin, on m’avait dit qu’il fallait brûler avec du bois et en fait aujourd’hui, j’ai deux grosses brûlures ! Je n’étais plus du tout lucide “.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dorian Louvet 🐺 • (@dorian_kohlanta)

Un difficile retour à la réalité

Dès lors, Dorian est content de son retour en France. Même si évidemment, il regrette de ne pas avoir remporté le jeu. Déjà, il s’imagine retrouver le confort et évidemment les siens. Mais de toute évidence, tout ne se passe pas comme il l’espère. D’ailleurs, son entourage se rend bien compte que quelque chose ne va pas. ” À mon retour, mes proches m’ont trouvé très fatigué, affaibli. Ils ont tout de suite compris que j’avais vécu quelque chose de très intense “.

Psychologiquement, mentalement, j’étais ailleurs. Une partie de moi était restée sur l’île. ” Tout lui semble différent “. Dorian affirme même être totalement perturbé. Pour lui, les gens parlent fort et vite en France. En plus, il y a les bruits des voitures qui lui paraissent insupportables. ” J’ai fait des cauchemars, la nuit je me réveillais en me demandant où j’étais… C’était vraiment incroyable “. Jamais Dorian ne pensait vivre un tel stress.

Mais finalement, il réussit à reprendre le dessus. ” J’ai mis un mois à m’en remettre, ensuite, j’ai repris le sport et puis le confinement a aidé aussi “.