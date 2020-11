Dorian “Koh-Lanta”, futur papa en panique, il se confie sur ses peurs, “Je ne suis pas prêt, tout s’est accéléré…”

Bientôt, l’aventure de Koh-Lanta, Les 4 Terres touche à sa fin. Malheureusement, Dorian ne fera pas partie de la finale. En effet, le jeune homme a chuté sur l’épreuve d’orientation. Dans une interview, il revient sur son parcours. Mais il évoque également son futur. Car de grands changements l’attendent dans sa vie. En effet, Dorian et sa compagne Marion s’apprêtent à devenir parents. Néanmoins, il avoue un peu redouter cette paternité.



Dorian, Koh-Lanta bientôt papa, ” Je ne réalise pas encore totalement “

Retour sur une aventure éprouvante



Durant plusieurs semaines, Dorian se bat de belles manières. Mais en définitive, il est éliminé à deux pas de la finale. Comme il l’explique, le psychique et le physique ne suivent plus. Durant cette ultime épreuve, il se sent dépassé par les événements. Pire, il se dit totalement épuisé. ” Franchement, j’ai beaucoup souffert ! Mon esprit était là, mais mon corps ne suivait plus. J’ai l’impression que les deux étaient dissociés “. Totalement perdu, Dorian souffre également du manque de nourriture et de fatigue.



Néanmoins, il continue de se battre. “ Mais je n’aurais rien lâché, car j’avais tellement la niaque ! “. Finalement, le jeune aventurier échoue à l’épreuve d’orientation. Par conséquent, il se dit quand même un peu frustré d’avoir perdu aussi près du but. Aujourd’hui de retour chez lui, une nouvelle aventure l’attend. Car au mois de mai, Dorian va devenir papa pour la première fois. Pourtant, il ne réalise pas encore réellement ce qui l’attend. Dans cet entretien, le candidat de Koh-Lanta évoque ce futur.



Un difficile retour à la réalité



Revenu en France, les premiers jours de Dorian ont été extrêmement difficiles. En effet, l’aventure de Koh-Lanta l’a marqué profondément. D’ailleurs, son entourage remarque rapidement la souffrance sur son visage. ” C’était assez bizarre, j’étais là sans être là “. Ainsi, ce retour lui fait quand même le plus grand bien. Même si naturellement, il est un peu déçu de son échec. La première chose dont il a besoin, c’est d’abord de repos. Aujourd’hui, Dorian est heureux de retrouver les siens. Car comme il l’avoue bien volontiers, sa compagne Marion lui a énormément manqué. De plus, les tourtereaux s’apprêtent à vivre une période d’une grande intensité. Ils s’apprêtent à avoir un enfant !



Dans cette interview accordée à Purepeople, le jeune homme parle de cet événement à venir. ” C’est prévu pour le 1er mai. Tout s’est accéléré dernièrement “. Malgré ce bonheur, il est un peu angoissé. D’ailleurs, il n’hésite pas à évoquer ses craintes. Bien évidemment, il veut rester positif. ” Je pense que je ne suis pas prêt mais je vais m’en sortir ! Plus l’arrivée de bébé s’approchera et plus je m’y ferai. Je ne réalise pas encore totalement, mais je suis vraiment content “. En plus de ce changement fondamental dans sa vie, Dorian a également d’autres projets. Puisqu’à côté de son emploi à la SNCF, il vient de créer sa société de coaching. Apparemment, le futur s’annonce donc radieux pour le demi-finaliste de Koh-Lanta. En résumé, il peut définir son état d’esprit actuel en quelques mots : ” Je kiffe la vie, c’est top ! “.