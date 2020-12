Dorian Koh-Lanta: Métamorphosé, relève un pari et change complètement de tête

Ce vendredi 4 décembre, TF1 diffusait la finale de Koh-Lanta, les 4 Terre. Lors de la diffusion en direct, les téléspectateurs ont pu découvrir un Dorian avec très peu de cheveux. Pourquoi ? A cause d’un pari. LD People va vous en dire plus.

Dorian se rase la tête après avoir fait un pari

Lors d’une récente interview pour Télé-Loisirs, Dorian avait déclaré qu’il allait apparaître en direct, lors de la grande finale de Koh-Lanta, avec les cheveux rasés. Une transformation qu’il a accepté de réaliser après avoir passé un pari sur les réseaux sociaux : “J’avais fait ce pari quand j’avais franchi la barre des 40 000 abonnés car je trouvais déjà ça exceptionnel qu’autant de gens me suivent. Je n’aurais jamais pensé atteindre le cap des 100 000”. Finalement, avec plus de 150 000 abonnés, le collègue de Brice n’a pas pu échapper à sa promesse. Il a tout de même mis une condition à la réalisation.

Dorian (Koh-Lanta) change radicalement de tête : il relève un pari en vidéo https://t.co/VoK0KR5SAo via @purepeople — Tri ™ (@TriMF) December 7, 2020

Ainsi, Dorian a souhaité malgré tout, garder son style le temps de la soirée en direct : “Ça m’embête quand même d’arriver en prime-time sur TF1 avec la boule à zéro. C’est peut-être la seule fois de ma vie que je passerai en direct à la télé donc je n’ai pas envie d’avoir une tête bizarre“. Directement après l’émission, sa communauté a pu observer les étapes de son changement de look grâce à la vidéo qu’il a posté. Même Denis Brogniart a participé : “Un pari est un pari, tout le monde s’est fait un plaisir de mettre la main à la pâte pour me raser la tête. Vivement que ça repousse”.

Koh-Lanta : Dorian va devenir papa pour la première fois

Lors de la grande finale de Koh-Lanta, ce vendredi 4 décembre 2020, Dorian a révélé en direct sur le plateau de TF1 qu’il allait devenir papa en 2021 : “C’est une nouvelle aventure qui s’offre à moi, je vais être papa en mai 2021. Les nuits vont encore être compliquées, mais ça sera différent !“. Et justement, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le candidat de la célèbre émission de survie a également lancé son entreprise de coaching comme il l’a déclaré à nos confrères de PurePeople: “A côté de ça j’ai lancé mon activité, DL Coaching. C’est un beau projet pour moi en complément de la SNCF, car bien sûr j’y reste”.

Concernant la paternité, le jeune homme de Koh-Lanta est très heureux, mais comme tout le monde, appréhende un peu : “C’est prévu pour le 1er mai. Tout s’est accéléré dernièrement. Je kiffe la vie, c’est top. Je pense que je ne suis pas prêt mais je vais m’en sortir ! Plus l’arrivée de bébé s’approchera et plus je m’y ferai. Je ne réalise pas encore totalement mais je suis vraiment content“. En tout cas ici à la rédaction de LD People, on lui souhaite tout le bonheur du monde.