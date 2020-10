Dorian (Koh-Lanta) relève les gros problèmes qu’il a eu avec son couple au retour de l’aventure!

Dorian, Le candidat de Koh-Lanta, Les 4 Terres, se livre totalement dans une interview. Lors de cet entretien, le jeune homme parle des difficultés rencontrées à son retour du jeu d’aventure. Il revient notamment sur les problèmes de couple traversé à cette époque. Durant plus de 50 jours, l’aventurier a partagé son quotidien avec les autres candidats. Ces longues semaine sur les îles Fidji l’ont véritablement marqué. Son retour à la vie normale ne s’est donc pas fait sans mal. Dès son retour en Europe, Dorian a vécu des difficultés d’adaptation. Car pour lui “ Tout allait trop vite et faisait du bruit “ a confié sa compagne Marion au journal Liberté -le bonhomme libre.

Vivre pendant près de deux mois loin de la civilisation a des conséquences. Le contraste entre les deux mondes est un véritable gouffre. Les candidats de Koh-Lanta ont parfois besoin d’une période d’adaptation avant de retrouver certains automatismes. Les choses les plus banales de la vie quotidienne ont évidemment une toute autre saveur. Car sur l’île , rien n’est facile. Se nourrir, se protéger des éléments et bien sûr participer aux épreuves demandent des efforts sans fin. De plus, les candidats vivent très près les uns des autres. Et une véritable famille se forme. La séparation est donc parfois difficile.

Dorian

Dorian aura donc lui aussi connu cette période de transition compliquée. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs le contrôleur de train souhaite néanmoins remercié sa compagne. Car elle a très bien compris la situation. Elle a d’ailleurs tout fait pour le soutenir. De plus, après le retour en France, l’aventure n’est pas complètement terminée. Les candidats de Koh-Lanta deviennent de véritables stars. Les propositions ne manquent généralement pas et leur vie en est chamboulée. “ Elle me dit souvent : On sait que cette notoriété est éphémère donc vas-y profites de tout ‘ il faut avouer qu’en ce moment, je ne suis pas très présent et disponible, car j’ai pas mal de sollicitations. Elle ne peut pas être à mes côtés, car elle travaille beaucoup. J’ai vraiment de la chance de l’avoir, car elle me comprend ” a déclaré Dorian.

Les proches des candidats peuvent parfois être déstabilisés par cette nouvelle existence. Mais Dorian est un homme heureux. Puisqu’il peut compter sur sa chère et tendre pour le soutenir en toute circonstance. La jeune femme reconnaît néanmoins que ça n’a pas toujours été facile. ” Il était physiquement là mais pas vraiment et il n’arrêtait pas de parler des autres aventuriers. Il avait besoin d’eux. J’avais envie de retrouver mon couple mais il a fallu le partager “ a-t-elle confié. Bien déterminé à retrouver leur couple, Dorian et Marion ont décidé de s’éloigner de l’agitation médiatique. En mars dernier, ils se sont envolés vers une destination paradisiaque. Et sur les plages du Mexique, Dorian et Marion ont récupéré le temps perdu. Loin de la pression, ils ont pu se consacrer l’un à l’autre. Le célèbre aventurier avoue même qu’il serait bien resté sur place ” On aurait été heureux d’être confiné là-bas “ a-t-il déclaré. Le jeune homme a donc appris à vivre avec cette soudaine célébrité. Et il sait qu’il lui faut parfois prendre un peu de recul. Car Dorian n’est pas passé inaperçu dans cette saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Il a véritablement subjugué le public par sa force et son courage. Mais aujourd’hui l’aventure est terminée. Et sa priorité est toujours son couple.