Dorian (Koh-Lanta): une nouvelle aventure l’attend, mais très, très différente du jeu de survie!

Le contrôleur SNCF n’a pas encore gagné Koh–Lanta “Les 4 Terres” mais c’est déjà un homme comblé. D’abord parce qu’il a attendu tout sa vie pour participer à l’émission de Denis Brogniart. Ensuite parce qu’il s’apprête à vivre une autre aventure tout aussi incroyable !

Membre de l’équipe de l’Ouest, Dorian voulait participer au jeu de survie de TF1. Alors il a envoyé sa candidature dès qu’il a pu. Et même s’il a été refusé la première fois, il a retenté encore et encore. Et ça a fini par payer !

Dorian postule non-stop depuis qu’il a 18 ans !

Koh-Lanta représente un “rêve de toujours. Dès que j’ai été en âge de postuler, 18 ans, je l’ai fait”, avait-il confié aux journalistes de Paris-Normandie. C’est seulement au bout de 12 ans qu’il finit par être accepté par la production.

Ce qui l’anime, “c’est clairement la compétition, le souhait de remporter un maximum d’épreuves, le dépassement de soi”, expliquait encore ce Caennais de 30 ans. Mais c’est uniquement sur l’île qu’il a découvert vraiment à quoi ressemblait son “rêve”.

Le vrai défi : “il faut survivre aux autres”.

“Je me doutais que ce serait très dur, mais tant qu’on ne le vit pas, on ne peut pas imaginer !”, reconnaît-t-il. Un autre candidat avait fait une remarque similaire. En 2015, le finaliste Bruno Peisey remarquait qu’on pouvait “gagner Koh-Lanta sans remporter une seule épreuve. Le vrai défi n’est pas là : il faut survivre aux autres”. Derrière les épreuves sportives se cache une véritable épreuve mentale sur le long cours.

View this post on Instagram A post shared by Dorian Louvet 🐺 • (@dorian_kohlanta)

Et c’est une tout nouveau exercice sur le long cours que Dorian s’apprête à vivre. L’aventurier vient d’annoncer à ses abonnés sur Instagram qu’il va bientôt devenir papa ! Les internautes ont été très heureux d’apprendre que sa compagne Marion était effectivement enceinte.

Certains ont à juste titre souligné qu’il y avait un “baby boom” parmi les candidats de Koh-Lanta. Naoil (Koh-Lanta, l’île des héros) a mis au monde un petit Aylan, le 16 octobre dernier. Raphaële pouponne une adorable petite Charlotte. Et c’est désormais au tour de Dorian d’accueillir prochainement un bébé.

“Attention à toi ! Mon père a fait Koh-Lanta.”

“Je crois qu’une nouvelle aventure s’offre à moi“, s’est-il amusé à écrire sur son compte. Il accompagnait son message d’une adorable photo. On pouvait ainsi voir une grenouillère sur laquelle il était écrit : “Attention à toi ! Mon père a fait Koh-Lanta.”

View this post on Instagram A post shared by Dorian Louvet 🐺 • (@dorian_kohlanta)

Si le papa a fait Koh Lanta, la maman n’est pas en reste. Marion exerce en effet le métier de coach sportif. Teheiura, Naoil, Jérémy ou encore Cindy ont aussitôt fait part de leurs compliments aux futurs parents. Laurent Maistret s’est lui-même étonné de cette série de bébés : “Félicitations Dorian ! Bizarrement, il y a tellement de bébés qui naissent l’année du retour de Koh-Lanta“, a-t-il partagé.

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com