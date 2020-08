Dounia Coesens « Plus belle la vie » poste une photo sans haut, pleine de boue, avec une célébrité !

Dounia Coesens se fait connaître du grand publique grâce à son rôle dans Plus belle la vie. Sur la photo qui a étonné les internautes, elle prend d’ailleurs la pose en compagnie d’une autre actrice de de la série culte. Dounia Coesens interprétait le rôle de Johanna Marci, de 2004 à 2014. Depuis, elle continue sa carrière d’actrice et ses fans l’encouragent via les réseaux sociaux. La dernières photo de la jeune femme, aussi atypique soit-elle, va susciter de vives réactions de la part de ses abonnés. Et pour cause ! Elle apparaît couverte de boue, ne portant que son bas de maillot de bain.

Dounia Coesens, une comédienne qui marque son temps

Dounia Coesens est une jeune femme qui commence très tôt à orienter ses aspirations vers la comédie. Sa carrière d’actrice est certainement présente en elle dès son plus jeune âge. En effet, elle obtiendra son rôle dans Plus belle la vie à l’âge de 15 ans. Et jusqu’à ses 25 ans environ, elle sera corps et âme à cette série. Mais depuis 2014, Dounia Coesens vole vers d’autres horizons. Séries télévisées, téléfilms, courts-métrages ou films sur grand écran, rien ne freine les ambitions de la jeune femme.

Dounia Coesens ne manque pas de mordant et elle le prouve également avec ses différentes photos sur Instagram. En effet, elle n’a pas peur de se lancer des défis sportifs conséquents. Investie pour soutenir de nombreuses associations, elle utilise son image et ses forces pour donner de la visibilité à des causes nobles. Mais elle est également capable de faire des photos avec ses amies simplement parce qu’elle en a envie.

Ce naturel ravageur de Dounia Coesens n’a de cesse de séduire ses fans. En effet, la comédienne ne se posera pas milles questions avant de faire ce qui lui plaît. De quoi faire tomber sous son charme les derniers irréductibles qui ne la suivaient que pour connaître ses actualités en tant que comédienne. Car Dounia Coesens est une jeune femme qui ne manque pas de pep’s. Elle rayonne par son charisme indéniable mais sait aussi que ses atouts physiques ne lui font pas défaut. Pourtant, elle prendra soin de masquer des détails de sa photo qui pourrait le contraindre à la censure sur Instagram. En effet, sur la dernière publication de la jeune femme, elle prend la pose en tenue d’Eve, ou presque.

Une photo inattendue de la jeune femme

Accompagnée de deux amies, Pauline Bression et Anastasia Markovic, Dounia Coesens se fait immortalisée alors qu’elle ne porte qu’un bas de maillot et qu’elle est recouverte de boue. Ses deux amies ne sont pas en reste. Seuls leurs trois visages restent apparents afin que nous puissions les reconnaître. Amusées par la situation, c’est l’occasion de se faire des souvenirs impérissables entre amies.

Pour ne pas s’attirer les foudres d’Instagram, Dounia Coesens a pris le temps de modifier son image avant de la publier. Ainsi, les parties que les réseaux sociaux ne sauraient tolérer en publication sont soigneusement camouflées sous des émojis. Un papillon pour Anastasia, un perroquet pour Pauline et une paire de lunettes de soleil pour Dounia. De quoi ajouter au caractère amusant de cette publication finalement.

Les fans de Dounia Coesens sont surpris et ravis à la fois

Les abonnés de Dounia Coesens reçoivent avec joie cette dernière publication. Ils sont sous le charme du naturel et de la spontanéité des jeunes femmes. Et comment faire autrement alors qu’elles sont toutes les trois visiblement très heureuses de leur activité. Le bain de boue est connu pour avoir des vertus indéniables pour la peau. C’est pour cette raison certainement que le hashtag « peau douce » vient s’ajouter à la publication de la comédienne. Les fans de Plus belle la vie ou plus généralement de la comédienne sont tous partagés entre les rires et l’admiration. En effet, immortaliser un bain de boue entre amies ne sera pas sans effets. Aucun des fans de Dounia Coesens ne pourront rester indifférents à cette publication. Ils découvrent l’attitude délirante de leur star favorite et c’est encore plus plaisant qu’elle n’est pas seule sur l’image.

Les personnes qui accompagnent Dounia Coesens sont des amies de longue date. Et elles sont toutes les deux des personnes qui sont à l’aise en face de la caméra ou d’un objectif d’appareil photo. Passées des vacances toutes les trois semblaient être un projet bien ficelé. D’après la publication d’Anastasia, une des deux amies de Dounia Coesens, elles peuvent se féliciter d’avoir passé une petite semaine de vacances exceptionnelle.

Les vacances de la comédienne se passent à merveille

Ajoutez David Baïot au joli trio et vous obtiendrez le casting idéal des vacances de Dounia Coesens. Direction l’Espagne pour profiter du soleil, des soins de pain et des soirées entre amis. Dounia Coesens partage également des clichés d’elle en train de flotter dans une piscine. Trois images prises par son ami David qui ne vont pas déplaire aux fans de la comédienne. En effet, ils la découvrent dans un deux pièces bleu qui lui va à la perfection. La belle brune flotte de toute son long et le bleu de son maillot de bain va se confondre avec celui du fond de la piscine.

Voir cette publication sur Instagram 🦋 @davidbaiot 📸 Une publication partagée par Dounia Coesens (@douniacoesens) le 1 Août 2020 à 5 :25 PDT

Les fans de Dounia Coesens sont forcément ravis de découvrir de telles images. Vacances et températures estivales font en sorte de donner envie à Dounia Coesens de se rafraîchir et de prendre soin de sa peau. C’est donc une aubaine pour ses fans qu’elle ait choisi d’immortaliser ces moments pour les partager avec eux. En effet, les abonnés de la comédienne ne peuvent rester indifférent à tant de charme et de naturel.