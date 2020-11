“Draguée par cette star alors que son épouse était enceinte” Iris Mittenaere balance du lourd !

Iris Mittenaere est très active sur Instagram. À travers cette plateforme, elle entretient son image de marque mais pas seulement. Il s’agit également d’ou outil indispensable pour créer et entretenir du lien avec ses abonnés. Aussi, elle a décidé d’organiser une soirée particulière avec eux. Le 22 novembre dernier, pour passer le temps tous ensemble, c’était le moment d’un échange croustillant avec Iris Mittenaere. Croustillant car des révélations ont été faites par plusieurs de ses abonnés ! Des révélations concernant des stars bien connues du public !

Iris Mittenaere apprend des histoires folles de la part de ses fans

Iris Mittenaere répond présente pour passer du temps avec ses fans à travers les réseaux sociaux. Comme lors du premier confinement, elle se rend aussi disponible que possible pour ses abonnés. Pendant le premier confinement, Iris Mittenaere était restée à Paris avec son compagnon, Diego El Glaoui. Pour s’occuper et divertir ses abonnés, elle proposait alors différents live Instagram. Des recettes de cuisine, des séances de sport ou encore des échanges sur des routines make-up ou morning. Bref, tout était bon pour passer du temps avec ses fans et réussir à leur changer les idées.

Aujourd’hui, avec le deuxième confinement, les choses sont sensiblement différentes. D’abord les modalités du confinement ne sont plus les mêmes. L’accent est davantage porté sur la responsabilité de tous. En revanche, la patience des Français n’est plus vraiment la même non plus. Pour preuve, des fans à bout de nerfs s’en prennent régulièrement à Iris Mittenaere prétextant que visiblement, le confinement ne s’applique pas aux vedettes. Or, l’ancienne miss France respecte les règles à la lettre. Et elle remarque au contraire que dans Paris, c’est un confinement auquel chacun se permet de faire des entorses. Car Iris Mittenaere a beau avoir choisi la montagne pour passer ce deuxième confinement, elle doit parfois rendre à Pairs pour travailler.

Un moment de partage qui permet à des ragots improbables de voir le jour

Toujours est-il qu’au delà des critiques et de la mauvaise humeur ambiante, qui est d’ailleurs sensiblement logique pour un mois de novembre confiné, Iris Mittenaere est encore une fois bien décidée à faire passer de bons moments à ses abonnés. Alors, dimanche 22 novembre dernier, elle organise une “soirée potins” à travers ses stories Instagram. Et elle en apprend de belles ! Deux histoires resteront dans sa mémoire et dans celles des fans qui ont assisté aux échanges.

D’abord l’histoire d’une abonnée d’Iris Mittenaere qui raconte à l’ancienne Miss France qu’une personnalité lui a fait des avances alors que sa femme était enceinte de son enfant ! Et enfin, une autre de ses abonnées qui admet avoir déjà passé un moment très intime avec Patrick Bruel ! Iris Mittenaere est sidérée par ces révélations et ravie d’avoir eu l’idée de partager des secrets avec ses fans. Maintenant, les abonnés de la jolie brune sont libérées du poids du secret, tout en conservant leurs anonymats. Et Iris Mittenaere se sent fière de pouvoir être leur confidente. D’autant qu’elle adore visiblement les ragots. Le lendemain, elle remerciait ses fans de leurs engouements pour ce partage improvisé et naturel. Elle aussi leur assure avoir passé un super moment. Pas de doutes, c’est un concept qui devrait se réitérer sur le compte Instagram d’Iris Mittenaere.

