Dwayne Johnson: Terrible et triste nouvelle ! les internautes sont sous le choc !

Dwayne Johnson AKA The Rock a appris une triste nouvelle qui peut mettre en danger sa famille et lui même.

Sa carrière de catcheur n’est un secret pour personne et il a terrassé à dix reprises ses adversaires. Solide est l’adjectif qui pourrait donc définir cet homme et le cinéma d’action s’est aussi ouvert à lui. Celui qui vient de fêter son premier anniversaire de mariage est actuellement l’acteur le mieux payé du cinéma.

La double star du catch et du cinéma d’action hollywoodien The Rock a partagé une vidéo où il fait une annonce très grave.

Les Etats-Unis : un des pays les plus touchés par le coronavirus

La vague de Covid 19 aux USA les a touchés de plein fouet. Six millions de personnes infectées par le virus au 31 août et 183 000 personnes seraient décédées selon l’Université Johns Hopkins, qui est l’université de référence sur ce sujet.

Les État-Unis sont donc le pays plus touché par la pandémie, qui a infecté 25 millions de personnes dans le monde et fait 843 000 morts.

De nombreuses personnes du monde du cinéma, de la musique ou de la politique ont aussi été touchées et c’est le cas de The Rock, qui n’a pas été épargné.

Même si l’on devient champion du monde sur le ring ou sur grand écran on n’en reste pas moins humain et le virus Covid 19 touche toutes les catégories de population, même s’il est invisible.

Le champion a annoncé dans une vidéo que sa femme, ses deux enfants et lui-même ont tous été testés positifs au virus du Covid. Il semble horrifié que sa femme et ses deux filles soient aussi concernées par la maladie. Il aurait bien aimé qu’elles soient épargnées. « c’est la chose la plus difficile que nous ayons eu à traverser en famille » explique Dwayne Johnson.

Selon lui, c’est encore pire que de se faire expulser ou d’être ruiné. Il précise d’ailleurs que cela lui est arrivé à plusieurs reprises et qu’il parle en connaissance de cause.

Sa famille et lui auraient été contaminés par des amis qui ignoraient totalement être porteurs du virus.

Mais la star du ring termine sa vidéo par une note très positive. Le père de famille rassure tout le monde en disant « maintenant nous allons bien ». « Nous ne sommes plus contagieux » a-t-il encore poursuivi avant de mettre tout le monde en garde.

Il exhorte ses amis à être stricts quand ils reçoivent du monde.

Il ajoute que l’idéal serait de ne recevoir que des gens qui peuvent attester d’un test négatif.

Booster son immunité et ne pas négliger le port du masque lorsque les circonstances s’y prêtent, sont indispensables, a précisé l’ancien sportif.

L’acteur a ensuite incité ses fans à prendre soin d’eux et à protéger leurs familles, en ajoutant que pour lui c’était son objectif principal.

On souhaite à Dwayne Johnson et à sa famille le meilleur rétablissement possible.