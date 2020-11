“Ecœurant”, “manque de respect”, “crapule”, le comportement d’Isabelle Morini-Bosc dévaste les internautes

C’est une image qui a fait scandale sur les réseaux sociaux, Isabelle Morini-Bosc a été pris la main dans le sac sur le plateau de “Touche pas à mon Poste”. En effet, la journaliste était entrain de dormir lors de l’interview poignante de Michel, qui a été tabassé par plusieurs policiers.

Les internautes s’en prennent à Isabelle Morini-Bosc

Ce jeudi 26 novembre, sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs recevaient Michel, victime de violences policières le samedi 21 novembre dernier. Le producteur a donc raconté ce qu’il avait pu subir pendant de nombreuses minutes face aux agents de police :”Ils me disent de sortir, mais je ne sors pas, je leur dis que j’ai peur. (…) Je montre mes mains et là je sors. Et après ils m’attrapent à deux ou trois. (…) Dans ma vie, je crois que je n’ai jamais vécu comme ça en fait. Jamais… Je me suis pris tellement de coups” a-t-il notamment expliqué.

VIDEO TPMP : les internautes choqués par l’attitude d’Isabelle Morini-Bosc pendant une interview émouvante https://t.co/7CPzIm14PY — Alexandre Meunier (@Alexand75365411) November 27, 2020

Face à eux, tous les chroniqueurs de Cyril Hanouna étaient quant à eux très attentifs. Tous, sauf Isabelle Morini-Bosc…Et l’image où la journaliste de RTL somnole pendant l’interview a fait le tour des réseaux sociaux. En effet, les internautes n’ont pas mis longtemps avant de réagir : “Isabelle ça l’a fait dormir, écœurant ces gens”, “Cyril Hanouna il faudrait peut-être recadrer un peu Isabelle !!!! Quel manque de respect de dormir pendant un témoignage de victime… Si la TV c’est trop fatigant pour son âge avancé, laissez-la donc dormir chez elle… Faut arrêter quand on est plus capable !”.

Isabelle Morini-Bosc règle ses comptes

Si le dérapage d’Isabelle Morini-Bosc a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna a voulu revenir sur le sujet dès le lendemain sur le plateau de TPMP. En effet, l’animateur a lancé une petit pique à sa chroniqueuse : “Est-ce que vous êtes bien réveillée Isa’ ? » a-t-il demandé, passablement agacé. Il ajoute ensuite : “Isa elle dort dans la télé ! Elle s’endort devant tout, elle croit que TPMP ça dure 15 minutes !”. Une manière de mettre la pression, sans trop en faire.

VIDEO Cyril Hanouna recadre Isabelle Morini-Bosc au sujet de son attitude lors d’une interview dans TPMP https://t.co/HE4yvwrwLm pic.twitter.com/Ym91uHGJim — Voici (@voici) November 27, 2020

Après le recadrage de Cyril Hanouna, Isabelle Morini-Bosc a souhaité répondre aux nombreux internautes qui ont eu des mots durs avec elle : “Avoir bossé de jour et de nuit sur l’actu (…) et avoir ‘accusé’ la fatigue deux ou trois minutes, ne m’a pas empêchée de tout écouter” explique-t-elle tout d’abord. Elle poursuit ensuite son propos en indiquant qu’elle a été “infiniment touchée par le message finale de Michel et Cyril“. Pas certain que les explications de la journaliste suffisent, mais c’est déjà ça.