Eddy Mitchell déplore le saccage de sa maison de Saint-Tropez, il nous explique tout!

Eddy Mitchell a une carrière flamboyante à présenter aujourd’hui. À 78 ans, il est l’un des chanteurs français les plus célèbres du pays. Sa notoriété lui permet notamment de s’offrir une superbe villa à Saint-Tropez. Enfin un endroit dans lequel Eddy Mitchell pourrait profiter du clame et de la tranquillité. Mais c’était sans compter sur les sangliers qui rodent autour de sa propriété. Et d’ailleurs pas seulement autour mais bien en plein sur son terrain. Eddy Mitchell raconte alors aux journalistes le saccage provoqué par ce gibier sur le terrain de sa villa.

Une catastrophe sur l’un des terrains d’Eddy Mitchell

Eddy Mitchell adore la ville Saint-Tropez. Il aurait attendu un certain temps avant d’oser s’y offrir une villa. Il aime tellement cette ville balnéaire du Sud de la France, qu’il a d’ores et déjà prévu de s’y faire enterrer. En effet, c’est à Saint-Topez qu’Eddy Mitchell parvient à se détendre et à se ressourcer. Mais voilà, des troubles-fête se sont invités sur le terrain qui entoure sa villa de rêve. Des sangliers par dizaines font les 400 coups sur sa propriété. Les bêtes courent très vite et pour cela, elles enfoncent leurs quatre pattes profondément dans la terre. De quoi évidement labourer tout le terrain d’Eddy Mitchell. En découvrant les faits, le chanteur était abasourdis. Il n’imaginait pas que des sangliers pouvaient causer autant de dégâts. Voilà qui ne va pas améliorer la réputation de ces animaux.

Eddy Mitchell pensait trouver la sérénité qui lui manquait dans la villa de ses rêves, dans sa ville favorite. Au lieu de ça, il doit partager son terrain avec des animaux sauvages. Et surtout, il n’a pas l’autorisation de les déloger de force ou de les faire abattre. C’est enfin faisant la promotion de son denier ouvrage, écrit en collaboration avec son fils, que le chanteur évoque cette mésaventure.

Un nouvel ouvrage qui comporte de nombreuses anecdotes inédites

En effet, Eddy Mitchell propose à ses fans de se procurer Le Dictionnaire de ma vie. À chaque lettre du dictionnaire, le chanteur y associe un mot et raconte des anecdotes, souvent inédites, qui s’y rapportent. De quoi satisfaire la curiosité de ses fans, mais aussi celle de son fils qui a pris plaisir à en apprendre davantage sur les très nombreuses péripéties de son père.

L’affaire des sangliers fait donc partie des nombreuses histoires dévoilées dans le nouvel ouvrage d’Eddy Mitchell. Et elles sont toutes aussi cocasses que celles-ci, voire encore plus intéressantes. La villa de Saint-Tropez d’Eddy Mitchell est comme un rêve qui tourne au cauchemar. Heureusement, il existe des associations qui pourront reloger les animaux en dehors de la propriété du chanteur. En attendant, le chanteur devra apprendre à cohabiter avec eux. Mais rassurez-vous, la propriété d’Eddy Mitchell est bien assez grande pour qu’il ne les croise pas. Il ne constate malheureusement que leurs dégâts après leurs passages.