Education enfants: Cette nounou a travaillé avec 100 familles, elle dévoile les erreurs que les parents doivent éviter

Dans le domaine de l'éducation des enfants, la toile regorge de nombreux conseils en la matière. En effet, il n'est pas toujours évident de savoir exactement comment se comporter vis-à-vis de sa progéniture. Certains parents commettent ainsi, malgré eux, certaines erreurs aux conséquences lourdes pour le développement de leurs chérubins. Récemment, une véritable experte en la matière livrait ses conseils sur le web. Avec plus de 15 ans d'expérience, une nounou partage sa version d'une éducation idéale. Après avoir travaillée pour plus de 100 familles, elle dresse une liste des erreurs à ne pas commettre pour les parents en recherche de réponses.



Éducation enfants : les fautes que les parents ne doivent pas commettre selon une nounou très expérimentée



Un long, et parfois difficile, apprentissage



On ne naît pas parent, on le devient. Dès lors, certains se sentent désemparés face à ces nouvelles responsabilités. Voulant pourtant bien faire, ils agissent parfois sans réfléchir et dans ce cas, les enfants peuvent connaître de véritables traumatismes. Lors de ce témoignage, cette très expérimentée nounou parle notamment du stress ressenti par les plus jeunes. En effet, grandir dans un environnement angoissant et anxiogène peut se révéler dévastateur au fil des années. Certains professionnels affirment même que ce climat est loin d’être propice au développement positif de l’intellect des enfants. Car toute action peut avoir des conséquences à très long terme. Bien évidemment, certains comportements doivent absolument être bannis.



En effet, les châtiments corporels ne seront jamais une solution et doivent être totalement oubliés. Pour cette nounou, ce n’est jamais la bonne manière d’agir. Parfois dépassés par les événements, certains parents ont néanmoins parfois recours à ces méthodes. Pourtant, elles constituent un véritable problème pour l’épanouissement des petits, même si elles peuvent paraître à la base sans conséquence. Dans ce témoignage, l’experte parle également du choix du nombre d’enfants. En effet, une famille nombreuse, ça ne s’improvise pas ! Si vous n’êtes pas quelqu’un d’organisé et prêt à gérer votre quotidien de manière très structurée, avoir plusieurs enfants n’est peut-être pas la solution. Car pour l’épanouissement de tous, la gestion du quotidien est primordiale.



Un enfant n’est pas un pansement



Quand certains couples ne vont pas bien, ils imaginent que l'arrivée d'un enfant est peut-être une solution. Ils pensent que cette naissance viendra solidifier leur relation fébrile. Pourtant, c'est rarement une bonne idée. Tout comme dans la nature, les éléments ont besoin d'un terreau stable pour se développer. Et un enfant n'est ni un médicament ni une solution miracle pour un couple malade. Dans la longue liste de conseils prodigués par cette nounou, on trouve également quelques conseils sur la gestion de l'éducation, mais également sur comment appréhender sa propre vie.

Car l'arrivée d'un bébé ne signifie pas la fin de votre propre vie. Dès lors, cette nounou conseille fortement de ne pas hésiter à garder des activités pour soi. Continuer à faire du sport, avoir des amis et avoir une vie sociale se montrent d'une importance capitale pour votre propre développement personnel. En effet, mieux vous serez dans votre peau, plus vous serez un bon père ou une bonne mère.



Dans cet article publié sur la toile, l'experte en éducation évoque également les problèmes financiers. Car bien évidemment, l'argent est souvent une source de stress dans une famille. Certains affirment d'ailleurs que depuis l'arrivée de leurs enfants, les conflits sont beaucoup plus nombreux sur le sujet. Mais comme toujours, il faut faire des choix. Et même si cela représente des dépenses supplémentaires, la nounou conseille de garder un budget pour faire garder ses enfants à l'occasion.

Ainsi, cela permet aux tourtereaux de se retrouver et de garder du temps pour leur propre couple. Mais bien évidemment, tout cela a un coût. En tout cas, tous ces conseils, prodigués par cette experte des enfants, ont rapidement créé le buzz sur la toile. Si certaines de ses recommandations peuvent paraître évidentes, il est toujours bon de rappeler que l’arrivée d’un enfant dans un couple est loin d’être un événement anodin. Bien sûr, il s’agit surtout et avant tout, d’un grand bonheur. Mais il existe néanmoins quelques précautions utiles afin d’éviter quelques petits problèmes ultérieurs, dont tout le monde se passerait volontiers.