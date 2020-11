Effondré, en DEUIL, Matt Pokora annonce une terrible nouvelle aux internautes !

Le 7 novembre, sur sa page Instagram, la chanteur Matt Pokora a publié plusieurs vidéos dans lesquelles il explique être endeuillé après la mort de son pote et producteur Cyril Colbeau-Justin.

Matt Pokora est très peiné. Depuis de plusieurs mois, le chanteur Matt Pokora poste régulièrement sur les réseaux sociaux pour partager sa joie d’être père. Il y a peu de temps dans l’émission 50mn Inside, l’artiste a indiqué : « J’ai rencontré la mère de mon enfant, elle est de nationalité Américaine. Parfois, je vais là-bas pour voir ma belle-famille ensuite, c’est elle qui va avoir un bébé alors c’est moi qui vais suivre pour pouvoir passer du temps avec mon fils. C’est un subtil équilibre qu’on a trouvé qui donne en même temps du piment à notre vie. C’est évident qu’avec l’arrivée de mon fils, ça va être beaucoup d’efforts pour ne pas être séparés trop longtemps. Lorsque j’ai dit que ma compagne était enceinte, quand j’ai vu l’élan d’amour, c’était fou ! Il est vrai que ça m’a changé. Le matin, on se réveille plus pour la même chose. Quand je rentre du travail, je rentre pour retrouver ma famille, mon fils », avait-il indiqué. Le 7 novembre dernier, le chanteur a diffusé une information très triste.

Matt Pokora endeuillé

Ce week-end, le célèbre chanteur a été bouleversé par une information qu’il a partagé sur sa page Instagram. Il a réagi à la mort de son ami et producteur, un certain Cyril Colbeau-Justin. « Cyril est le premier producteur de cinéma à avoir cru en moi et à vouloir produire un film pour moi. On le fera… Pour toi… », a-t-il indiqué, apparemment très affecté. Il y a plusieurs années, le chanteur et le producteur étaient devenus très proches et grâce à Cyril Colbeau-Justin, le mari de Christina Milian allait devenir comédien. Durant une interview accordée au magazine Télé 7 Jours, Matt Pokora avait dévoilé des détails sur ce rôle de cinéma. « J’ai un projet de film dont le tournage pourrait commencer en 2016, avait-il indiqué. L’idée originale est de Pierre Ménès et des auteurs bossent dessus. J’attends l’ultime version du scénario. Cyril Colbeau-Justin est le producteur”, avait-il précisé.

Le monde du spectacle très triste

Voir cette publication sur Instagram 🔋bientôt une grande nouvelle… Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 8 Nov. 2020 à 2 :17 PST

Matt Pokora n’est pas le seul à avoir rendu hommage au producteur. De nombreuses personnalités du spectacle ont réagi. Ce fut le cas de Franck Dubosc mais aussi Jean-Luc Reichmann, le très populaire animateur avait eu l’occasion de travailler avec le producteur sur une série. Le producteur était très apprécié par les artistes. Le métier de producteur n’est pas de tout repos. Un producteur de film est chargé de s’occuper de trouver des financements pour permettre à un long-métrage de pouvoir se faire au mieux. Il faut donc convaincre des investisseurs, des chaînes de télévision et des distributeurs en France et à l’étranger. Le but est que le projet soit rentable, ce qui n’est jamais totalement sûr.