Elisa Tovati: la chanteuse s’affiche sans vêtements dans une baignoire en extérieur

Elisa Tovati se prépare à enterrer 2020 en grande pompes. En effet, sur son compte Instagram, l’actrice, chanteuse et compositrice française n’a de cesse de parler de 2021 comme d’une année révolutionnaire. Pour elle, ses partenaires et ses fans en tout cas, de belles surprises arrivent. Mais LDPeople ne pouvait pas manquer l’engouement sur les réseaux sociaux suite aux publications d’Elisa Tovati. Aussi, nous faisons le point à ce sujet dans cet article. Et bien entendu, nous vous proposons de découvrir la belle, en tenue d’Eve dans une baignoire champêtre.

Elisa Tovati fait rêver ses abonnés avec une photo d’elle hallucinante

Elisa Tovati a mis les moyens pour mettre l’eau à la bouche de ses abonnés. Ses projets vont se concrétiser en 2021 et elle l’annonce fièrement à sa communauté de fans. De quoi les interpeller et provoquer chez eux un engouement décuplé. Car ce n’est pas tous les jours qu’ils peuvent admirer la belle dans une telle posture. Mais c’est aussi parce que ce fameux projet, cela fait des semaines que la chanteuse y travaille. Ses fans les plus fervents ne peuvent ignorer ce à quoi s’affaire la star. Elisa Tovati leur offre donc de quoi patienter, concentrée sur la suite et déterminée à faire de 2021 son année. Encore un peu de patience donc et le voile du secret sera levé. Néanmoins, les abonnés de la belle ne sont pas contre attendre si elle les fait patienter avec de telles images.

Elisa Tovati a frappé fort en dévoilant ces photos prises durant l’été. Il en aura fallu de la patience pour trouver le bon moment afin de les dévoiler. Et cela a fait son effet car en plein hiver, voir des images d’elle dans le plus simple appareil, se baigner dans une baignoire champêtre, est pour le moins inattendu. Elisa Tovati donne néanmoins un indice à ses followers. Dans les divers hashtags qui accompagnent sa publication, nous retrouvons celui-ci : “clip 3”. Pas de doutes, c’est un nouveau clip qui arrivera très prochainement. Ouf ! LDPeople est heureux, tout comme les fans, de comprendre que ce projet ne risque pas de souffrir de la crise sanitaire. Car si ces images annonçaient, par exemple, un futur concert, il y aurait eu de fortes chances qu’il soit compromis.

Les projets continuent et l’espoir perdure

Comme tous les artistes, Elisa Tovati doit se plier aux règles et suspendre ses représentations publiques. L’objectif étant de ne pas relancer le taux de contamination à la hausse. Les hôpitaux ne peuvent pas endurer éternellement un tel déferlement de patients atteints par le virus. Les services de réanimation ne sont pas infinis en terme de places. Malgré tout, c’est avec le sourire et un optimisme affiché qu’Elisa Tovati décide de commencer la nouvelle année. Très bientôt, elle pourra dévoiler à ses fans ce sur quoi elle travaille depuis plusieurs semaines. Et de la même manière, laisser 2020 derrière elle. Pourvu que cette nouvelle année soit plus clémente que celle qui vient de s’écouler !