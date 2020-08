Elisabeth II: sous le Choc, après la découverte d’une énorme quantité de poudre blanche à Buckingham Palace !

Décidément, rien ne se passe jamais comme ailleurs au Royaume d’Angleterre. Et malgré son âge vénérable, la Reine Élisabeth II d’Angleterre sera toujours surprise par ces sujets. Alors que l’année 2020 aura réservé un grand nombre de surprises pour le plus souvent désagréables, à la souveraine du Commonwealth, la Reine Élisabeth II aura véritablement tout vu durant sa longue vie et son très long règne.

Alors qu’après le Brexit qui éloignait un peu plus chaque jour le Royaume-Uni de l’Union européenne, ce fut le Meghxit qui avait secoué la presse britannique et mondiale. En effet, la décision de son petit-fils Harry et de son épouse, l’actrice américaine, Meghan Markle de s’éloigner des devoirs dus à leur rang, avait eu le don d’exaspérer la reine Élisabeth II. Aujourd’hui loin de la famille royale, le couple réside en Californie aux États-Unis.

Une biographie retraçant leur histoire s’apprête même à être publiée dans les prochains jours, promettant des révélations qui risquent une fois de plus de déplaire à la Reine Élisabeth. Un ouvrage qui devrait sortir aux alentours du 11 août et qui risquerait bien de faire scandale.

Comme on peut le constater, cette année n’aura pas été une année de tout repos pour la mère du prince Charles qui a vu le palais de Windsor en ébullition ces derniers jours, suite à une affaire de poudres blanches. Décidément, rien ne sera épargné à la nonagénaire qui selon toute vraisemblance était entourée d’un personnage, qui, de près ou de loin, était mêlé à des histoires concernant un probable trafic de dr0gue. Selon le magazine anglais Daily Mail, un agent responsable de la sécurité de la couronne d’Angleterre a été interpellé pour possession de poudres blanches. De la dr0gue, qui aurait été découverte dans les toilettes du palais Saint-James où le militaire qui exerçait également la fonction de garde du corps, était en service.

Une opération menée par la police militaire royale, qui a poussé ses investigations jusque dans la chambre occupée par le soldat et qui a également fait fouiller son véhicule qui était stationné dans la caserne Wellington. Un lieu de garnison qui se trouve à deux pas du palais de Buckingham et dans lequel pas moins de 9 sacs de poudres blanches et de kétamine ont été retrouvés par les policiers en charge de l’enquête. Ce militaire en charge de la sécurité du palais, et donc de la Reine Élisabeth II, a été arrêté ce mardi 28 juillet par la police militaire et a été immédiatement suspendu de toutes ses fonctions et de toutes ses responsabilités officielles jusqu’à ce que toute la clarté soit faite sur cette affaire et dans l’attente d’un éventuel jugement. Un énorme coup de tonnerre au cœur d’une des plus vieilles monarchies du monde, dont la sécurité est assurée par des membres d’élite, tous triés sur le volet.

» Nous pouvons confirmer qu’un soldat a été arrêté par la police militaire royal pour un délit présumé lié à la dr0gue. Il serait inapproprié de faire d’autres commentaires » déclarait un porte-parole de l’armée lors d’une conférence de presse. Des révélations et une confirmation qui ont immédiatement fait la une des tabloïds britanniques, mais aussi la une de plusieurs journaux. Une information abondamment relayée sur les réseaux sociaux au vu de son caractère aussi bien extraordinaire que rare. L’homme qui a été arrêté était donc régulièrement en contact avec tous les membres de la famille royale et faisait partie d’un ses plus anciens régiments en service continu de l’armée britannique.

Il s’agissait d’un officier du régiment d’infanterie d’élite et d’une personne en charge de la sécurité des palais royaux, et plus particulièrement du château de Windsor et du palais de Buckingham. Une série de mauvaises nouvelles, pour la monarque de 94 ans qui n’en finit plus d’assister à une suite d’événements dont la royauté n’est pas vraiment accoutumée et dont elle se serait bien passée.

Mais il faut également bien évidemment ajouter à cette année 2020, la crise extraordinaire de la pandémie du coronavirus qui a touché le Royaume-Uni comme la quasi-totalité des autres États de la planète. D’ailleurs, le prince Charles avait été testé positif au covid-19 et une annonce publique avait été faite par les représentants de la famille royale britannique. Néanmoins, toutes les précautions avaient été prises pour que Charles ne puisse transmettre la maladie à sa mère qu’il n’avait plus vue depuis le 12 mars. L’héritier de la Couronne avait eu de légers symptômes et avait été suivi de très près par les médecins qui s’occupaient de l’homme de 71 ans.

Le prince Charles et son épouse Camilla avaient passé le confinement en Écosse et les bulletins de santé quotidiens avaient peu à peu rassuré la population pour arriver finalement à une guérison complète. De son côté, la Reine Élisabeth II s’était retirée pour plusieurs semaines au château de Windsor à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Londres durant toute cette période. Le gouvernement britannique avait demandé à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans de s’isoler pendant 12 semaines, et la souveraine s’était pliée de bonne grâce, à cette directive comme le plus commun de ses sujets. Elle avait été testée régulièrement, et s’était toujours montrée négative.

Ce sera donc une fin de règne qui n’aura pas été de tout repos pour l’épouse de Philippe Mountbatten et la maman de Charles, Andrew et Edward. Alors qu’elle a accédé au trône britannique le 6 février 1952 à l’âge de 25 ans, cela fait donc 68 ans qu’Élisabeth II préside à la destinée du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi qu’à tous les autres pays membre du Commonwealth.

Une vie de femme et de chef d’État qui aurait été parsemée par un nombre incalculable d’événements de la plus grande importance dans l’histoire, mais aussi de petits tracas du quotidien, que la souveraine a su gérer avec une fermeté et un aplomb dans le style british le plus parfait. Une carrière longue et enrichissante qui lui a fait croiser tous les plus grands de ce monde durant presque huit décennies. Une vie riche et parfois exigeante pour une femme qui savait depuis la mort de son frère qu’elle devrait endosser ce rôle jusqu’à son dernier jour. Mais, jamais la fille de George VI, n’aurait pu imaginer durant toutes ces longues années… que la police débarquerait chez elle Reine Élisabeth II… pour retrouver de la » coke » dans ses toilettes !!!