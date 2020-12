Elizabeth II en deuil: Elle perd l’un de ses plus fidèles compagnons!

La reine Elizabeth a subi une perte majeure. Son chien Vulcan est décédé. La femme de 94 ans n’a plus à ses côtés qu’un de ses amis à quatre pattes bien-aimés. LD People vous en dit plus.

La reine pleure le décès de son compagnon Vulcan

La reine Elisabeth II pleure le décès de son dorgi Vulcan, qui était un croisement entre un corgi et un teckel. Selon la rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English , l’animal bien-aimé du monarque est décédé il y a quelques semaines au château de Windsor, où la reine et le prince Philip se sont isolés. Le royal de 94 ans n’a plus qu’un seul chien de compagnie, nommé Candy. Sa Majesté est connue pour son amour pour les chiens. Au cours de sa vie, la reine aurait possédé plus de 30 chiens. Pour son 18e anniversaire, la princesse Elizabeth de l’époque a reçu un Corgi nommé Susan.

Pauvre femme elle est ses trésors #Elisabeth2

lematin: Triste: La reine Elizabeth a perdu l’un de ses fidèles compagnons.https://t.co/q02vp5jgGN via @GoogleNews — gian paolo personeni politecnico (@PersoneniPaolo) December 5, 2020

L’histoire d’amour entre les chiens et la reine va encore plus loin. En effet, Elizabeth II demandait même à son cuisinier de préparer des petits plats pour ses compagnons : “Je ne m’attendais pas à cuisiner pour les chiens de la reine lorsque j’ai commencé à travailler au palais de Buckingham Elisabeth II. Je pensais que j’allais cuisiner pour les rois, les reines et les présidents. J’ai fini par le faire et d’ailleurs, la première chose qu’on me demandait c’est de cuisiner pour eux en préparant des aliments frais tous les jours. Ils avaient leur propre menu” a notamment expliqué Darren McGrady, qui a travaillé comme chef au palais de Buckingham pendant 15 ans.

Elisabeth II : La reine ne veut pas d’autres chiens

Les couloirs de Buckingham Palace et Windsor doivent désormais paraître bien vides maintenant puisqu’il ne reste qu’un seul petit chien. D’ailleurs, Elizabeth II ne veut pas d’autres chiens et aucun nouveau compagnon à quatre pattes ne devrait venir compenser cette triste perte. En effet, en 2013, la reine avait en effet pris la décision de ne plus prendre de nouveau chien, par crainte de laisser des orphelins si elle venait à disparaître. La reine Élisabeth II en deuil, elle pleure la perte de son croisé Corgi Vulcan, après 13 ans de vie commune https://t.co/To4enSxxHC @woopets_fr — @Henry10397992 (@Henry103979921) December 4, 2020