Elizabeth II et l’Angleterre en deuil: ce décès qui attriste la couronne britannique

Elizabeth II avait récemment salué les exploits d’un homme atypique. Elle l’avait fait chevalier en personne pour ses services rendus à la couronne britannique et à l’Angleterre. Sir Captain Tom Moore n’est plus de ce monde. Il s’est éteint à l’âge de 100 ans, emporté par le coronavirus. LDPeople vous raconte tout.

Elizabeth II et tout son royaume pleure un grand homme

La fin du mois de janvier a bouleversé l’Angleterre et personnellement la Reine Elizabeth II. Sir Captain Tom Moore a été hospitalisé ce 31 janvier et ne s’en est pas sorti. Il avait fait preuve d’un altruisme sans égal depuis le début de la crise sanitaire. Déterminé à donner tout son courage à ses compatriotes, il avait entrepris, pendant le premier confinement, de parcourir 100 allers et retours en déambulateur dans son jardin. Les sommes récoltées, l’équivalent de 1000 livres, témoignaient de l’engouement qu’il suscitait auprès du public.

En effet, voir une personne si âgée se mobiliser pour venir en aide aux services de santé a de quoi bouleverser. C’est donc de l’émotion et un sentiment d’unité dont il a été le symbole. Traverser la crise sanitaire n’est facile pour personne. Mais Sir Captain Tom Moore avait pris sur lui de la rendre plus facile pour les autres. Alors, son action avait été saluée par la Reine Elizabeth II en personne. LDPeople ne peut qu’être ému par le départ d’une si belle âme.

La Reine Elizabeth II a présenté ses hommages directement à la famille du Capitaine. Sur le compte Instagram officiel de la couronne britannique, une publication en témoigne.

Sir Captain Tom Moore ne sera pas oublié

Cette publication reprend une photo qui date de l’été dernier. C’est ce jour-là que la Reine Elizabeth II a fait de cet homme un chevalier de la couronne. En effet, son action a permis de récolter la plus grosse somme jamais récoltée lors d’une marche caritative. Ce sont 33 millions de livres qui ont été donnés grâce à sa mobilisation. Cela équivaut environ à 37 millions d’euros. Ainsi, il est clair que toute l’Angleterre a été émue et solidaire grâce à Sir Captain Tom Moore. Sa disparition est une terrible perte pour tout le Royaume.

Les filles du disparu, Hannah et Lucie, ont fait part de leur chagrin mais aussi de leurs fiertés dans la presse. Et pour cause, la dernière année de la vie de leur père a été exemplaire. La Reine Elizabeth II accuse donc le coup du décès de ce grand homme qu’elle était ravie d’avoir fait chevalier. Et pour continuer de lutter contre la pandémie, elle a fait savoir qu’elle avait reçu la première dose de vaccin. Car ce qui concerne la santé de la Reine d’Angleterre est normalement confidentiel. Mais Elizabeth II a jugé bon de rendre publique ce détail afin d’éviter les tergiversions. La Reine d’Angleterre risque d’avoir à faire face à d’autres terribles épreuves car la crise sanitaire n’est pas encore terminée. Mais, comme toujours, elle sera digne et un pilier pour ses sujets.