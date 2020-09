Elle a découvert les dessous de l’Elysée: Brigitte Macron “effarée” et il y a de quoi !

Comme le veut la tradition, la Première Dame a pris possession du palais de l’Elysée quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017. Comme Bernadette Chirac à l’époque, Brigitte Macron a insufflé son style dans la maison présidentielle.

Brigitte Macron devait sûrement trouver que le palais de l’Elysée faisait « vieillot » quand elle est arrivée. En effet, le palais présidentiel était resté dans son jus. Alors que la Première dame se montre très sensible à l’art et à la culture, elle a décidé de donner un coup de jeune à cette demeure si particulière.

Des tapisseries jamais nettoyées pendant 50 ans !

Un détail a cependant vite interpellé la nouvelle maîtresse de maison. Le Palais de l’Elysée fait certes l’unanimité pour son charme. Tout le monde le trouve effectivement somptueux. Cependant les tentures et les tapisseries faisaient vraiment grise mine. Savez-vous qu’elles n’avaient même pas été nettoyées depuis cinquante ans ? Les allergiques aux acariens ont du morfler ! Le magazine Le Point dévoilait cette information en 2017.

Brigitte Macron dit adieu aux rideaux et aux objets surannés

Lorsqu’elle a appris l’état de saleté de ces tentures et tapisseries, Brigitte Macron s’est dite tout simplement « effarée ». Il y a de quoi ! L’épouse du président a donc entrepris un grand nettoyage. Elle s’est non seulement débarrassée de la poussière mais également de certains éléments de décoration. A cette occasion, elle en a également profité ” pour renvoyer certains trésors dormir au dépôt ; idem pour les rideaux obscurcissant la pièce”, relataient les journalistes du Point en début de mandat.

Le Palais de L’Elysée se transforme « en véritable showroom »

Très vite, à son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a également modernisé son bureau présidentiel. D’après les journalistes du Point, Brigitte Macron aurait même “passé en revue les 6.000 pièces du mobilier de l’Élysée et en a fait changer une centaine”. Actuellement Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Franck Riester aurait confié que Brigitte Macron avait transformé le Palais de l’Elysée en “un véritable showroom”.

La toile “Liberté Égalité Fraternité” derrière #Macron est signée du street artiste Shepard Fairey (Obey). Elle est visible dans Paris13e. pic.twitter.com/qPBh4CbQme — Valérie Mazuir (@EchosPolitique) October 15, 2017

Pour leur numéro paru le 9 janvier 2020, le magazine L’Obs a fait de nouvelles révélations. Les journalistes de l’hebdomadaire ont fait savoir que Brigitte Macron s’était donné du mal. La Première Dame est allée dans les réserves du Mobilier national, à la Manufacture des Gobelins, pour faire un repérage.

Elle aurait ensuite choisi les pièces qu’elle souhaitait apporter à l’Elysée. “Depuis Claude Pompidou, on n’avait plus vu de Première dame fouler les pavés de la Manufacture des Gobelins“, ont indiqué les journalistes de L’Obs.

Enfin, Brigitte Macron a également entrepris des travaux. Elle se confiait à ce sujet en janvier 2019 auprès de l’équipe du Monde : “On avait l’impression que l’Élysée était devenu une forteresse qui se protégeait de l’extérieur. On va alléger, épurer. Il faut que la lumière entre.” La Première Dame aurait été enchantée du résultat.

