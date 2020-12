Elle dénonce une «incitation au viol» Iris Mittenaere reçoit une insulte terriblement violente d’un ex-agent de stars!

Iris Mittenaere a reçu des messages en masse de la part de ses fans. Mais tous n’étaient pas destinées à lui souhaiter de bonnes fêtes. En effet, certains tenaient à lui signaler les agissements infâmes de Michaël Bizet. Cet ex-agent de star s’est permis de partager une photo de lui en compagnie d’Iris Mittenaere assortie de propos horrible. La qualifiant de dinde, il appelle les gens à “la fourrer”. Iris Mittenaere est choquée mais n’est pas restée les bras croisés. LDPeople vous raconte la réaction de la reine de beauté, sa colère plus que justifiée.

Iris Mittenaere sous le coup d’une publication horrible à son encontre

Iris Mittenaere ne s’est pas laissée insultée sans réagir. Ce genre de comportement est condamnable et elle pourrait femme porter plainte contre Michaël Bizet. Car sous couvert d’humour, on ne peut pas tout se permettre. La star ne s’attendait évidement pas à recevoir un tel message le jour du réveillon de Noël. Il est difficile de comprendre comment certaines personnes peuvent être si odieuses les unes envers les autres. Mais plutôt que de se morfondre et de faire appel à la justice, Iris Mittenaere montre l’exemple. Elle expose son agresseur sur les réseaux sociaux, pointant du doigt ses propos honteux. Car ce n’est effectivement pas à elle de rester silencieuse devant les moqueries, bien qu’elles ne mériteraient pas une seconde de son attention. Mais bien plutôt à cet ex-agent de star d’avoir honte d’oser adresser de tels messages de haine sur les réseaux sociaux, d’autant plus un jour de fête.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf)

Iris Mittenaere partage alors dans l’une de ses stories Instagram, la fameuse photo postée par Michaël Bizet. Elle ne prendra pas soin non plus de cacher sa “blague” de très mauvis goût qui ressemble clairement à un appel à agresser l’ancienne Miss France. Iris Mittenaere le met ainsi face à face avec sa bêtise. Ses fans risquent de lui passer un sacré savon. Enfin, elle ajoute qu’elle est choquée de voir que ce genre de message ne soit pas supprimé par la censure de la plateforme. Et pour finir, le coup de grâce, Iris Mittenaere demande aux personnes qui sont encore représentées par cet agent de se demander si il en vaut la peine.

Une réponse implacable de la part de la belle

Miss France et Miss Univers 2016 a très bien géré cette crise. Mais cela ne veut pas dire qu’elle est à l’abris de nouvelles polémiques à ce sujet. Espérons néanmoins que Michaël Bizet ait compris la leçon et qu’il va présenter ses excuses à Iris Mittenaere. LDPeople restera attentif si cela est le cas, pour en informer ses lecteurs. Mais il y a tout de même peu de chance que cette histoire se finisse bien ou qu’Iris Mittenaere y porte une autre attention que judiciaire dorénavant. En train de célébrer les fêtes de fin d’année au Maroc, en famille et en compagnie de son amoureux Diego El Glaoui, elle a d’autres choses à penser que ces atroces histoires. Iris Mittenaere ne laissera personne lui gâcher ces bons moments dont nous avons tous tant besoin.