‘Elle m’a fait des horreurs’ après cette soirée: Manon Marsault balance du lourd sur Jessica Thivenin!

Une vidéo fait en ce moment le tour de la toile. Dans celle-ci, on entendrait la voix de Manon Marsault critiquer son amie Jessica Thivenin. Mais la jeune femme se dit innocente, et estime qu’on lui veut du mal. Explications.

Julien Tanti prend la défense de sa femme, Manon

Julien Tanti, qui était très proche de Jessica Thivenin jusque-là, défend Manon Tanti et dézingue son ex : “Merci de ne pas encore faire porter le chapeau à ma femme car ce n’est pas Manon Marsault qui a critiqué Jess dans le snap qui tourne. En revanche, elle aurait dû !!!” commence-t-il par dire. Il poursuit son propos en critiquant fortement la candidate des Marseillais : “Jess m’a fait des horreurs hier, j’ai compris qui elle était et que ce n’était pas mon amie ! Point barre à la ligne y’en a assez !!! Et Thibault, malgré tout ce qu’il se passe, ça restera mon fraté parce que c’est un mec humble et vrai. Advienne ce qu’il en pourra“.

Ouloulouuu c’est la guerre entre Manon, Julien Tanti et Jessica 💥 pic.twitter.com/NYFd5WCLkd — Solife_Gossip 📺 (@SolifeGossip) November 8, 2020

Pour comprendre cette histoire, il faut revenir quelques heures auparavant, lorsque Manon et Julien ont rejoint leurs amis Nabilla et Thomas pour le show de Gims. DemDem, la femme de ce dernier en filmant son mari, a mis le feu au poudre ! En effet, en fond sonore, on entend clairement une personne critiquer Jessica avec Nabilla Vergara : “Les meufs qui percent, qui cartonnent c’est Wejdene, Nabilla, c’est pas Jessica hein !” Une phrase qui a été tout de suite été donné à Manon Marsault. D’où le début de la brouille entre les deux camps.

Manon Marsault se défend contre les accusations des internautes

Si Julien Tanti a souhaité prendre la défense de sa chérie, Manon de son côté voulait également prendre la parole pour s’expliquer. En effet, la jeune femme en a marre de voir son nom cité sur les réseaux sociaux alors qu’elle n’avait rien fait : “Alors apparement j’aurai parlé sur Jessica. Il y a eu une vidéo qui tourne, quelqu’un qui dit en gros ‘la couronne, je sais pas quoi, Nabilla, c’est Wejdene et c’est pas Jessica je sais pas quoi’. Et bah c’est pas moi, voilà sur la tête de mes enfants, je vais pas me justifier mille ans. (…) Que mes enfants meurent tout de suite si c’est moi qui ai dit ça”.

Manon Tanti : accusée d’avoir fortement critiqué Jessica dans une vidéo, elle prend la parole https://t.co/DTXErth0M0 — News (@republiquedujap) November 9, 2020

Manon Marsault poursuit ensuite son propos : “Je pense que Jess, elle me connait suffisamment pour savoir que si j’ai quelque chose à lui dire et quelque chose à lui reprocher, je vais lui dire en face. Donc non malheureusement pour vous pas moi qui ai critiqué Jess dans cet enregistrement. Et Wejdene que j’apprécie, que j’ai découverte d’ailleurs dans Les Marseillais, ce serait pas du tout mon genre de citer Wejdene dans cette phrase là. Donc voilà, désolée pour vous les amis, désolée pour les haters”.