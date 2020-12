« Elle me fait chier, je l’emmerde » Gérard Hernandez brise le silence sur son couple et ses 68 ans de mariage

Marié depuis 1952, Gérard Hernandez fait des révélations sur celle qui partage sa vie depuis plusieurs décennies. En effet après plus de 68 ans de mariage, le comédien a beaucoup de choses à raconter. Dans une interview accordée à Ça commence aujourd’hui le 11 décembre, l’acteur raconte comment une relation peut durer aussi loin dans le temps. Car une telle longévité connaît bien évidemment quelques écueils. Dès lors, l’acteur de Scènes de ménages se livre à quelques réflexions plus qu’intéressantes. LD People revient sur ces déclarations.

Gérard Hernandez : entre amour et haine

Toute une existence vécue en couple

Depuis plusieurs décennies, Gérard Hernandez est un acteur qui a connu une certaine célébrité. Depuis le début de sa carrière, il a enchaîné un nombre invraisemblable de petits rôles. Néanmoins, il n’aura jamais réussi au cinéma à devenir une tête d’affiche. Cependant, durant toutes ces années, il aura toujours réussi à travailler et à être aimé par le public. Néanmoins, il aura connu une très belle carrière au théâtre. Mais depuis 2009, il semble enfin être devenu une véritable star.

Car cette année-là, il intègre le casting de Scènes de ménages. Aujourd’hui âgé de 87 ans, l’artiste reconnaît avoir eu beaucoup de chance dans sa vie. Interrogé par Faustine Bollaert, il n’hésite pas à parler de ce succès, mais également de sa vie privée. Car Gérard Hernandez est fidèle dans la vie. Que ce soit en amour ou en amitié, il n’aime pas changer ses habitudes. Et pour preuve, son couple dure aujourd’hui depuis plus de 68 ans. Mais tout ne se passe pas sans encombre. LD People revient vous livrer ses dernières confidences.

Une relation amour/haine

Lors de cet entretien, Gérard Hernandez se livre à quelques confidences. Ainsi, il revient sur son histoire d’amour avec Micheline, sa compagne de toujours. Lorsqu’il la rencontre, la jeune femme est esthéticienne. Mais dans les années 1950, il n’est pas question de batifoler. Lorsqu’on fait la connaissance une jeune femme, il est rapidement nécessaire de voir vital de l’épouser. Car dans ces années-là, tout est bien différent. ” On s’est marié, parce qu’il fallait qu’on se marie, à l’époque “. Cependant, Gérard Hernandez ne regrette rien. Car il est très heureux d’avoir rencontré l’amour de sa vie.

Cependant, il reconnaît qu’après autant de temps les sentiments ont quelque peu évolués. ” C’est-à-dire, je la hais, je l’adore, je l’aime. Elle me fait chi**, je l’emm***e “. Et pour cause, après presque sept décennies d’amour, les deux tourtereaux se connaissent à la perfection. Mais il existe aussi l’usure du couple. D’ailleurs, ce type de relation semble parfaitement lui convenir aujourd’hui. Car selon lui, la passion réelle ne dure qu’un temps. ” Pour le reste, je trouve que la passion enlève la lucidité “. Dès lors, la vie est faite de haut et de bas. Ils s’aiment, ils se détestent. Ils se disputent et se réconcilient aussi tôt. Mais en tout cas, cela met du piment dans leur couple. Et jamais, ils semblent se lasser. Visiblement, Gérard Hernandez paraît satisfait de cette relation. Même si parfois, il reconnaît ne plus pouvoir la supporter !