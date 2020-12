“Elle n’en peut déjà plus” Karine Le Marchand rares confidences sur sa cohabitation avec Stéphane Plaza

Depuis quelques semaines, Stéphane Plaza et Karine Le Marchand vivent une situation plutôt particulière. En effet, le plus célèbre agent immobilier de France et l’animatrice de L’amour est dans le pré ont décidé de partager le même toit ! Très amis depuis de nombreuses années, les deux comparses n’ont pourtant pas hésité à franchir un pas dans leur relation. Mais en réalité, le présentateur de maison à vendre s’est simplement retrouvé accidentellement à la rue. Dès lors, son amie a décidé de l’héberger. LD People vous explique comment cette cohabitation passagère commence à peser sur les nerfs de la belle brune !



Stéphane Plaza : il a posé ses bagages chez Karine Le Marchand



Une déjà très longue complicité



Depuis leur rencontre dans les couloirs de la télévision, Stéphane Plaza et Karine Le Marchand semblent totalement inséparables. En effet, les deux stars du petit écran se sont rapidement trouvées un grand nombre de points communs. Aussi, ils sont devenus très proches au fil du temps et n’hésitent pas à s’afficher l’un en compagnie de l’autre. Pourtant, cette relation est loin d’être une histoire d’amour. Mais il s’agit bel et bien d’une amitié profonde qui les lie désormais. Dès lors suite aux ennuis de son ami, Karine Le Marchand lui est naturellement venu en aide.



Car après quelques ennuis avec son propre logement, Stéphane Plaza s’est donc retrouvé sans toit. Un comble pour un agent immobilier ! En effet, il avait entamé des travaux de rénovation chez lui en pleine crise de la pandémie. Il lui était donc impossible de se loger dans son appartement. Malgré son statut et ses connaissances, il a eu du mal à trouver un autre point de chute. Ainsi, Karine Le Marchand l’a recueilli afin de le secourir. Mais après quelques semaines de vie commune, Stéphane Plaza explique comment cette vie de ” couple ” se déroule. LD People vous livre les moindres détails.

Deux amis pourtant très différents

Aujourd’hui, tous les téléspectateurs de M6 connaissent parfaitement le tempérament plutôt exubérant de Stéphane Plaza. En effet, le célèbre agent immobilier et présentateur est une véritable boule d’énergie. Toujours prêt à la moindre plaisanterie, il vit sa vie à 100 à l’heure. De son côté, Karine Le Marchand paraît un peu plus posée. Dans une interview accordée aux journalistes du magazine Télé Star, Stéphane Plaza avoue que cette cohabitation n’est pas exempte de problème. En effet, il reconnaît que Karine Le Marchand et lui ont des manières radicalement opposés d’envisager le quotidien. LD People revient sur les déclarations du célèbre animateur de M6. Car visiblement, la belle brune ” n’en peut déjà plus “.



” Je lui change beaucoup sa vie parce qu’on ne mange pas du tout la même chose et qu’on n’a pas le même fonctionnement (…). Il paraît que je parle très fort aussi. Je pense que je suis trop jeune. Et elle est plus âgée que son corps “. Fidèle à son habitude, l’animateur ne peut donc s’empêcher de tourner la situation en dérision. Pourtant, cette vie commune passagère semble enfin toucher à sa fin. Même si Stéphane Plaza connaît malheureusement encore quelques problèmes en matière de logement. ” Là, je viens de relouer un petit appartement. Mais ils m’ont coupé l’électricité par erreur “. Décidément, on peut être le roi du marché de l’immobilier et véritablement manquer de chance dans ce domaine ! Mais concernant l’amitié entre Stéphane Plaza et Karine Le Marchand, il ne semble pas y avoir trop d’inquiétude. En effet, ils paraissent encore très complices !