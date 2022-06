Elle refuse de travailler pour le lundi de Pentecôte, conflit qui peut mener au licenciement pour faute ?

Le lundi de pentecôte est-il férié ou pas, c’est quelque chose qu’on se demande tous les ans. Et pour cause, certains travaillent, d’autres pas. Ce qui travaillent ne comprennent pas toujours les conditions et ceux qui ne travaillent pas tous les ans à cette date pensent que c’est normal. Logique, ils pensent que c’est un jour férié. Mais c’est un tort !

Cette année, c’est le lundi 6 juin.

Le lundi de Pentecôte est aussi appelé lundi du Saint Esprit

Ce jour est bien évidemment à la base une fête chrétienne dans la pure tradition judéo-chrétienne de l’histoire de France. Le lundi de Pentecôte marque la fin du temps pascal. Il arrive le septième dimanche qui suit le dimanche de Pâques. Il est donc célébré ce 7e dimanche suivant Pâques.

Le lundi de pentecôte bouge d’année en année, mais tombera toujours entre le 10 mai et le 13 juin. Sachant que le lundi de Pâques tombera lui toujours entre le 22 mars et le 25 avril (le dimanche de Pâques tombe le premier dimanche après la première pleine lune post 21 mars).

C’est bien parce que le lundi de pâques bouge lui même tous les ans.

Par exemple, en 2023, il tombera le dimanche 28 mai.

Jour férié ou jour chômé ?

Mais alors, le lundi de Pentecôte est-il un jour férié ? c’est la question récurrente à laquelle il faut répondre tous les ans.

Ce n’est plus un jour férié en France depuis 2004 !

Non, en France, le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié. N’ayez aucun doute là dessus. Il fut férié de 1801 à 2004.

Le gouvernenment Raffarin en avait fait une fameuse journée de solidarité pour nos handicapés et nos personnes agées. Mais ça, c’est fini aussi depuis 2008. Passons sur cela qui pourtant est resté ancré dans les mémoires des français. Bon nombre de français pense encore que cette journée est travaillée comme le voulait Jean Pierre Raffarin.

Depuis 2008, il y a plusieurs cas possible en pratique, sachant qu’il s’agit toujours d’une journée de solidarité.

Le concept nous vient d’Allemagne.

Plusieurs cas possibles : venir travailler ou pas !

Dans certaines entreprises, le lundi de Pentecôte, les salariés ne sont pas payés, et ne travaillent pas, en contrepartie d’un jour de congés ou d’un RTT.

D’autres entreprises offrent la journée à leurs salariés. En ce lundi de Pentecôte, c’est l’entreprise qui prend en charge le coût et les salariés sont dans le même cas qu’un jour férié. L’entreprise verse ainsi l’équivalent d’une journée de salaire, à l’Etat.

Certaines entreprises, comme la SNCF, répartissent ce jour un peu tout au long de l’année. Des employés au guichet peuvent ainsi faire 2 minutes de plus régulièrement pour arriver à un jour sur l’année.

Et dans d’autres cas, pour ce lundi de Pentecôte, la règle est suivie à la lettre, strictement. Les salariés viennent travailler, mais ne sont pas payer. C’est ce qu’on appelle la SO LI DA RI TÉ !

La Solidarité !

Des français contestent et ne veulent pas travailler le lundi de Pentecôte

Donc le lundi de pentecôte, les écoles sont fermées, les nounous sont en congé (jour férié prévu par la convention collective) mais les parents doivent travailler pour les vieux ? Quel est le crétin qui a imaginé ça ? L’admisntration française est d’une telle débilité… — Skandal (@Skandal_NOII) June 2, 2022

Il y a de quoi s’étonner de voir de nombreuses villes dont les transports en commun tournent au ralenti, certaines lignes de bus fermées, alors qu’en réalité nous sommes censé travailler.

Une employée a peu au licenciement pour son lundi de Pentecôte

Je refuse de travailler ce lundi de Pentecôte car j’ai une réunion de famille ancestrale. Mon patron me refuse le jour de congés. Je risque quoi ? #lundidepentecote pic.twitter.com/vhOu4nZq54 — Miss Supermarket (@MoiMissJane) June 3, 2022

Nous avons contacter cette jeune femme. Elle refuse de travailler ce lundi et nous demande.

Est-ce que je risque un licenciement si je ne viens pas au bureau lundi ?

« Est-ce que je risque un licenciement si je ne viens pas au bureau lundi ? »

La réponse est Oui, c’est une faute grave de ne pas venir travailler sans motif valable. Nous espérons donc qu’un terrain d’entente sera trouvé, pour qu’elle exerce son jour de solidarité au cours d’un autre jour férié de cette année 2022.