Elodie Frégé cloue le bec aux “haters” avec un cliché sans vêtements (sublime)

Elodie Frégé a dit au revoir à la France pour finir l’année 2020 en beauté. Vivement déçus par ce choix, nombreux de ses abonnés ont endossé leurs costumes de “haters” pour tenter de la faire déchanter. Mais la chanteuse ne se laisse pas zapper le moral. Elle assume son choix et en met plein la vue à ses détracteurs. Sur Instagram, elle partage quelques images sublimes accompagnées d’un long texte qui les laissent sur le carreau. Elodie Frégé n’a pas de temps à perdre, elle préfère profiter de la vie plutôt que de se terrer dans l’angoisse pour faire plaisir aux autres. LDPeople fait le point sur cette polémique dans la suite de cet article.

Elodie Frégé provoque ses détracteurs avec des photos de ses vacances

Elodie Frégé est en ce moment même au Costa Rica, loin de la grisaille parisienne. Mais aussi très loin de l’angoisse de la pandémie et du confinement. La chanteuse ne pouvait plus attendre de passer dans le camp des “essentiels”. La fermeture des lexie de culture la contraignent à prendre son mal en patience. Alors autant le faire dans un lieu qu’elle adore, dorée par le soleil plutôt que dans le froid, enfermée chez elle. En effet, elle n’a plus honte de faire ce qu’il lui plaît. Et si cela en dérange certains qui la taxe de déserteuse, elle réussi à se convaincre que ce ne sont là que les propose de personnes jalouses et frustrées de ne pas pouvoir en faire autant. Après tout, qui ne sauterait sur l’opportunité d’attendre la fin de la crise sanitaire dans un lieu paradisiaque si il en avait l’occasion ?

Aussi, Elodie Frégé préfère rester vraie, quitte à déplaire à certains de ses fans. Elle aurait pu jouer les invisibles et vivre son bonheur loin des réseaux sociaux. Mais il est impensable qu’elle laisse gagner ceux qu’elle appelle “les rageux”. C’est donc avec des photos de ces vacances, dont la première la présente dans un 2 pièces, allongée sur son lit, qu’elle leur répond avec le sourire. En effet, elle est maîtresse de sa vie et son bonheur consiste à suivre ses désirs. Chanteuse, autrice et compositrice, elle a besoin d’affirmer cette liberté qui est essentiel à au processus de création. Alors oui, elle va faire su surf, se balader sur les plages, se prélasser en 2 pièces et qu’importe si cela importune ses détracteurs. Après tout, ils peuvent toujours aller voir ailleurs si son bonheur les dérangent.

Une attitude qui lui ressemble et la chanteuse ne s’en excuse donc pas

LDPeople vous partage ensuite la publication d’Elodie Frégé. Une publication accompagnée d’un long texte très juste. Plein d’ironie et teinté de poésie, il n’en en revanche pas évident que cela apaise les tensions. Au contraire, il pourrait les envenimer en provoquant les plus susceptibles. Néanmoins, la chanteuse reste vraie et c’est tout ce qu’il lui importe. Avec son texte, elle n’empêche pas les joujoux de parler. Elle leur montre simplement qu’elle n’a rien à faire de leurs discours assassins.