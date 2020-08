Elodie Frégé en pleine dérive, d’étranges publications après des semaines de silence

Elodie Frégé se révèle au grand public en 2003. Elle était alors sacrée gagnante de la saison 3 de la Star Academy. Depuis, une carrière musicale s’offre elle et le succès est au rendez-vous. Mais après trois albums, elle passe à la comédie. En 2010, elle est donc à l’affiche de Potiche, de François Ozon. Et ses fans l’apprécient donc autant pour ses talents de chanteuse que d’actrice. Elle sortira un quatrième album ensuite. Puis sera comédienne de théâtre dans un rôle éblouissant, dans la pièce Norma Jeans Monroe d’Anthony Michineau. Quoi qu’elle fasse, Elodie Frégé reste en phase avec la part de poésie qui l’habite. Et pour son retour remarqué que Instagram, la jeune femme ne fera pas exception.

Elodie Frégé inquiète ses fans avec un message sur Instagram, après plus d’un mois d’absence

Elodie Frégé ne s’est pas montrée aussi active qu’à son habitude sur les réseaux sociaux pendant l’été. Mais elle prouve qu’elle n’oublie pas ses abonnés en faisant un retour le 21 août dernier. Depuis plus d’un mois, ses fans n’avaient plus de ses nouvelles. Elle revient alors expliquant son absence et décidée à renouer le contact avec ses fans. Mais ses lignes de poésie vont en déstabiliser plus d’un. En effet, Elodie Frégé assume ce qui pourrait être interprété comme étant une part d’ombre. Mais il s’agit bien plus de l’expression brute de sa créativité et de ses penchants artistiques.

Alors, elle réapparaît au naturel, faisant la moue et écrivant de longues lignes empreintes de cynisme. La jeune femme parle de dérive. Mais Elodie Frégé parle en réalité bien plutôt d’espoir en l’avenir. Elle profite également de l’occasion pour prendre des nouvelles de ses fans. Comment se passent leurs vacances ? Que font-ils de leurs temps libres ? La fin de l’été approche et celle des vacances aussi. Mais comme le dit Elodie Frégé, ce n’est pas encore tout à fait la fin. Et pour encore davantage marquer le coup, elle revient pour annoncer sa présence sur France 3, quelques heures après ce post Instagram. Les fans de la chanteuse, heureux de prendre de ses nouvelles, ne manqueront pas ce rendez-vous.

Une émission pleine d’émotions pour revisiter les classiques du Jazz

La chanteuse et comédienne est une adepte des élans poétiques

Elodie Frégé participe en effet à une soirée Jazz et Swing d’exception sur France 3. Un retour qui montre bien qu’elle est en pleine forme. Cependant, ses abonnés Instagram verront dans ses vers l’expression d’un mal-être. En effet, elle apparaît faisant la moue et surtout, sans maquillage ou tenue de soirée. La déprime guettait-elle la chanteuse ? Certains de ses fans lui poseront la question sans détours. Et ils obtiendront rapidement la réponse de la star. Non, Elodie Frégé ne déprime pas. Elle souhaitait faire preuve de poésie comme à son habitude. Et si cela apparaissait clairement à la majorité de ses fans, d’autres ont montré des signes d’inquiétudes. Heureusement, Elodie Frégé les rassure dans les commentaires.

Elodie Frégé est de retour et ses fans sont amoureux

En effet, pas de quoi se faire du soucis pour la belle chanteuse et comédienne. Ses projets continuent de voir le jour et elle ne renonce pas à l’artiste qui est en elle. Vacances ou non, les arts restent présents dans la vie d’Elodie Frégé. Ses fans n’ont donc pas fini de se faire éblouir par sa beauté et ses talents. Si son texte laissait intrigués quelques uns de ses fans, ce n’est en effet que de la bienveillance pour elle qui s’exprime. Car les fans d’Elodie Frégé, de la première heure, savent qu’elle ne reçoit parfois pas toute l’attention qu’elle mérite. Pour eux, elle est la plus talentueuse des artistes de sa génération. Une jeune femme pétillante qui n’a pas froid aux yeux. Et qui sait ajouter à ses interprétations, musicales ou d’actrice, une dimension fantasque qui ne peut que séduire.

En toute cas, pas de doutes, Elodie Frégé est de retour sur les réseaux sociaux. Elle reconnaît même avoir fait une pause pendant les vacances. Tentative d’entretenir le mystère ou simple retour aux sources, la jeune femme ne laisse effectivement pas ses fans indifférents. Mais dans leur grande majorité, ils se réjouissent de revoir la belle et d’être informé de ses nouveaux projets. Des projets pour lesquels elle n’a de cesse de féliciter les gens qui l’entourent et les fans qui la soutiennent. Car depuis 2003, elle sait que le public tient une grande place dans la réussite d’une célébrité. Les talents ne suffisent parfois pas à faire de nous des personnes reconnues. Elodie Frégé remercie alors ses fans car grâce à eux, elle vit encore et toujours son rêve de petite fille.