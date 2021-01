Elodie Gossuin a un GROS COUP DE BLUES: L’animatrice essaye de prendre la situation au mieux

Élodie Gossuin vit difficilement la crise sanitaire, comme tout le monde ! Mais l’ancienne reine de beauté n’en perd pas son humour pour autant. Ce samedi 23 janvier, l’ex Miss France a publié une magnifique série de photos sur Instagram que ses fans ne sont pas prêts d’oublier.

Élodie Gossuin veille à toujours rester proche de ses abonnés sur Instagram. Aussi, quand ça ne va pas, elle ne le leur cache pas. L’animatrice n’allait franchement pas bien ce samedi 23 janvier alors elle a décidé de se changer les idées en partageant d’anciens clichés. Quoi de mieux que de se souvenir du bon vieux temps, quand la crise sanitaire n’existait pas ? Élodie Gossuin ne se sent peut-être pas au top de sa forme, mais elle veut le faire savoir avec humour.

“On s’embrassait, sans masque, sans distance…”

A cause de la pandémie de Covid-19, de nombreuses célébrités partagent leur mal-être sur les réseaux sociaux. La chanteuse corse Jenifer en a marre de ne plus pouvoir partager des concerts live avec son public. Elle n’a qu’une hâte : que la crise sanitaire se termine. Au sein de la rédaction de LDpeople, on est entièrement d’accord avec elle !

Un air frivole…

View this post on Instagram A post shared by 𝓔́𝓵𝓸𝓭𝓲𝓮 𝓖𝓸𝓼𝓼𝓾𝓲𝓷 🦄 (@elodiegossuin)

Quant à Elodie Gossuin, elle aimerait pouvoir embrasser ses amis et même simplement se tenir à côté d’eux comme avant, tout simplement. En effet, sur son compte Instagram, l’ancienne reine de beauté a partagé une photo de cette période qui semble aujourd’hui révolue. “Dossier de la Belle Époque où l’on sortait en toute simplicité … On s’embrassait, sans masque, sans distance, sans peur …”, a-t-elle ainsi légendé. Sur le cliché, la belle blonde pose devant l’ascenseur d’un vieil immeuble, lors d’un shooting photo. Magnifiquement maquillée, elle apparaît dans une magnifique robe noire qui rappelle la Belle Époque frivole du XIXème siècle.

Élodie Gossuin : “Sinon pour de vrai je suis en jogging, tête à l’envers, mascara qui coule…”

Ça, c’était avant. Car aujourd’hui, Elodie Gossuin n’a pas peur de décrire à ses abonnés à quoi elle ressemble derrière son écran. “Sinon pour de vrai je suis en jogging, tête à l’envers, mascara qui coule, crise de nerfs & cheveux gras mais sinon ça va super”, a-t-elle ainsi poursuivi. Au moins, cette douloureuse année faite de confinement et de couvre-feu ne lui a pas fait perdre son humour. “Que la force soit avec nous”, a-t-elle fini par souhaiter aux internautes.

View this post on Instagram A post shared by 𝓔́𝓵𝓸𝓭𝓲𝓮 𝓖𝓸𝓼𝓼𝓾𝓲𝓷 🦄 (@elodiegossuin)

Forcément, les commentaires de ses fans n’ont pas tardé. Ainsi, des pluies d’éloge ont recouvert le post d’Elodie Gossuin. “Mais c’est dingue plus tu vieillis plus tu es magnifique”, “Ouah la classe trop belle”, “Divine 😱 comme un air de Marylin”, pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires. Mais certains internautes confiaient aussi leur ras-de-bol face à la situation actuelle : “Oh oui, vivement la vie d’avant…. J’en peux plus de ce contexte angoissant….” Et on les comprend !