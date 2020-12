Élodie Gossuin : Craque ! Elle veut radicalement changer de vie avec leur 4 jumeaux et son époux !

Elodie Gossuin est une référence pour ses fans. Toujours le sourire, à la tête d’une famille idéale et épanouie professionnellement, elle coche toutes les cases de la réussite. Pourtant, Miss France 2001 a parfois bien des difficultés à garder le moral. En effet, vivre confinée avec deux paires de jumeaux c’est du sport. Notamment, faire l’école à la maison lorsque l’on est censée télétravailler, cela peut être éprouvant nerveusement. Elodie Gossuin raconte à ses abonnés comment elle traverse cette période délicate. Et comment elle se prend à rêver de changer de vie. LDPeople vous raconte tout sur le sujet.

Elodie Gossuin s’inquiète et ne le cache pas

Elodie Gossuin a été élue Miss France puis Miss Europe en 2001. Elle est donc l’une des Miss les plus populaires aux yeux du public. Mais elle avait du chemin depuis 2001. Marié à l’amour de sa vie, le mannequin Bertrand Lacherie, ils sont les heureux parents de deux paires de jumeaux. Jules et Rose d’abord en 2007 puis, Léonard et Joséphine en 2013. Tous les six forment une famille soudée et aimante. Une véritable famille idéale à en croire les partages d’Elodie Gossuin sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, ce que les fans peuvent constater sur Instagram est loin d’être le reflet véritable su quotidien de l’ancienne Miss France. Alors, parfois, elle se permet d’être directe et sincère avec ses abonnés. Pour elle aussi, malgré les apparences de conte de fée, les périodes de confinement ont été terribles. Avoir quatre enfants à charge lorsqu’il fait travailler depuis son domicile peut relever de l’exploit. Les journées sont éreintantes et les envies de baisser les bras nombreuses. Peu de personnes peuvent affirmer ne pas avoir connu de baisse de moral pendant cette période. La crise sanitaire en tant que telle est un vecteur d’angoisse et d’anxiété comme nous n’en avions jamais rencontré.

L’ancienne Miss France partage les craintes de ses abonnés

Elodie Gossuin n’a pas peur de dire qu’elle craque à ses fans. Et ils sont heureux de savoir qu’elle vit finalement des choses similaires au commun des mortels. Blague à part, l’ancienne Miss France est souvent débordée. Sa vie trépidante l’épanouie mais l’use tout autant. Aussi, elle déclarait avoir compris l’importance de demander de l’aide lorsque cela est nécessaire. Et surtout à ne pas considérer cet acte comme un aveu de faiblesse. Une belle leçon que nous devrions tous retenir.

En effet, les moments difficiles sont autant d’occasion de tester ses limites et d’apprendre. Et il ne faut pas craindre d’échouer car l’échec est également la preuve que nous avons essayé plutôt que de rester les bras croisés. Elodie Gossuin redonne de l’espoir à ses abonnés de cette manière. Toute en discrétion et en élégance, comme elle l’a toujours fait, l’ancienne Miss France accomplit de grandes choses, pour elle et pour ceux qui l’entourent. Ses fans ne sont que plus admiratifs de son parcours. La belle n’a pas fini d’épater ses fans.