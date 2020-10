Elodie Gossuin et son époux Bertrand sur les rotules, au plus mal: leurs 4 jumeaux au taquet!

Elodie Gossuin se dit en galère avec ses quatre enfants. Mais l’ancienne miss savoure quand même les moments en famille. Elle voit le bon côté des mesures sanitaires. Même si elle le reconnaît : ses enfants débordent parfois un peu trop d’énergie.

Elodie Gossuin ne se laisse pas abattre. Elle traverse certes une année éprouvante comme tout le monde. Mais elle profite de sa grande famille. L’ex-miss France n’est pas une maman comme tout le monde. Elle a mis au monde deux fois deux jumeaux : Jules et Rose, 12 ans et Joséphine et Léonard, 6 ans.

Avec son mari Bertrand Lacherie, elle passe ses vacances de Toussaint à La Baule en Loire-Atlantique. Mais d’après ce qu’elle partage sur son compte instagram, ces congés ne sont pas de tout repos ! “Heure d’hiver + couvre-feu = au taquet de bonne heure #ParentsHS #ViedeTribu #DoubleTwins Avec nous dans la Team lève-tôt ?“, légende-t-elle dans un humour bon enfant. Ses abonnés ont très vite applaudi le cliché à coup de likes et de commentaires.

Elodie a un emploi du temps de ministre. Elle réveille les auditeurs de RFM chaque matin aux côtés d’Albert Spano. Elle présentait également avant le confinement les émissions de 6Ter Familles extraordinaires, Vive le camping et Les Vacances préférées des Français. “Je ne suis jamais là pour emmener mes enfants à l’école, je me sens très souvent coupable et me remets très souvent en question. Très souvent j’ai envie de changer de vie et de déménager… Il m’est arrivé plein de fois de craquer. Ça m’arrive parce que je suis épuisée. J’ai appris à demander de l’aide sans avoir l’impression que c’est un aveu de faiblesse“, avait-elle reconnu en 2019 dans les colonnes de Télé-Loisirs.

En septembre dernier, Elodie Gossuin s’était confié à Ouest-France sur la matinale qu’elle co-anime chaque jour sur RFM. Encore une fois, elle a fait preuve de beaucoup d’optimisme. « Nous parlons de la situation sanitaire et du contexte qui en découle. Je ne rêvais pas de ce monde-là pour mes enfants… Celui dans lequel ils sont en train de grandir est super-angoissant ! » Cependant, la maman de Jules, Rose, Joséphine et Léonard essaye de relativier. « On peut en parler en ayant toujours le sourire, en trouvant une forme d’humour ou d’information décalée. Nous ne sommes pas obligés de regarder cette actualité par le prisme de BFMTV ou CNews.”

« Venir à la radio en pyjama, la tête à l’envers et sans maquillage, c’est un luxe incommensurable. »

“À la radio, nous ne cherchons pas à aseptiser ou à créer du buzz. Je fais en sorte de voir les choses positives. » Au travail également, elle se considère comme une maman. « Je joue un peu à la maman ! Et puis venir à la radio en pyjama, la tête à l’envers et sans maquillage, c’est un luxe incommensurable. » On est bien d’accord !

Alix Brun