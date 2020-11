Elodie Gossuin humiliée par Leonardo Dicaprio, ce jour où il l’a invité à coucher avec lui!

Depuis quelques semaines, Élodie Gossuin revient à la une de l’actualité. D’ailleurs lors de ses interviews, elle n’hésite pas à se confier sur son passé de Miss France. Car cette année a véritablement été magique. Néanmoins, la jeune femme a encore beaucoup de choses à raconter. Dans une édition d’Ici Paris consacrée aux Miss, l’ancienne reine de beauté parle de l’une de ces expériences finalement pas si agréable que ça. En effet, Élodie Gossuin évoque sa rencontre à l’hôtel avec Leonardo DiCaprio.



Élodie Gossuin ” invitée ” par l’un des plus grands acteurs hollywoodiens



Une année Miss France très particulière pour la jeune femme



Grâce à son sacre en 2001, Élodie Gossuin a la chance d’être une des femmes les plus courtisées de France. Pourtant, toutes les expériences vécues par la reine de beauté ne sont pas toujours agréables. Récemment d’ailleurs, elle est revenue sur cette aventure incroyable qui lui est arrivée lors du concours Miss Univers. En effet, la jolie blonde a véritablement vécu un calvaire. Durance cette élection, plusieurs rumeurs ont même failli l’empêcher de participer à la compétition. En effet, pour les juges, Élodie Gossuin pourrait être un homme ! Alors le comité de Miss Univers, lui a même demandé de subir un examen gynécologique pour prouver sa féminité.



Pire encore, toute cette histoire ne serait en fait qu’une invention du patron de Miss Univers de l’époque. Et cet homme n’est pas n’importe qui. Puisqu’il s’agit de Donald Trump, le milliardaire et 45e président des États-Unis. Mais aujourd’hui, Élodie revient sur une autre expérience traumatisante, et toujours avec un Américain. Cette fois-ci, l’ancienne Miss France parle de sa rencontre avec Leonardo DiCaprio.



” Je ne suis pas une fille facile “



Cette anecdote, Élodie Gossuin l’a déjà raconté sur le plateau de TPMP en 2014. Mais pour le numéro spécial d’Ici Paris, elle revient à nouveau sur cette rencontre marquante. À l’époque des faits, la jolie blonde n’a encore que 19 ans. Mais elle est déjà consciente que son physique parfait attire tous les regards. D’ailleurs, elle vient d’être élue la plus belle femme de France. Alors pour elle, les sollicitations sont nombreuses. Si certains hommes sont parfois délicats, d’autres paraissent en revanche beaucoup plus maladroits. À première vue, ce serait le cas de Leonardo DiCaprio.



” C’était dans une soirée. Il est venu me dire qu’il dormait à l’hôtel Crillon. Et il m’a donné le numéro de sa chambre comme s’il me faisait un cadeau. J’ai pris cette invitation comme une insulte. Je me suis sentie humiliée et je lui ai dit qu’il se trompait de personne. J’aurais peut-être passé une super nuit d’amour, mais je ne regrette pas d’avoir dit non “. Pour Élodie Gossuin, on ne badine pas avec l’amour. Pour elle, les sentiments paraissent donc être d’une importance primordiale. Aussi, aujourd’hui bien des années après ces faits, la jeune femme est une épouse et une mère heureuse. En outre, elle est déjà la tête d’une grande famille. En effet, Élodie Gossuin est l’heureuse maman de 2 paires de jumeaux. Jules et Rose sont âgés de 12 ans alors que Léonard et Joséphine ont aujourd’hui 7 ans.

