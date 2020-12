Elodie Gossuin infidèle? Accusée par Geneviève de Fontenay, la jeune femme répond directement!

On peut le dire, Geneviève de Fontenay n’a pas que des ennemis. Il y a quelques heures, Elodie Gossuin a pris la défense de celle qui a fait de Miss France un monument. LD People va vous en dire plus.

Elodie Gossuin prend la défense de Geneviève de Fontenay

Depuis plusieurs jours maintenant, les anciennes Miss ont pris la défense de Sylvie Tellier et s’opposent directement à Geneviève de Fontenay. On pense notamment à Nathalie Marquay-Pernaut, qui n’a pas hésité à dézinguer la femme au chapeau sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“. Même son de cloche du côté de Valérie Bègue qui l’a qualifiée de “cruelle” et de “méchante” dans le récent reportage La vraie vie de vos Miss sur C8. Même Jean-Pierre Foucault prend cause pour la nouvelle directrice de Miss France. Heureusement, Geneviève de Fontenay peut compter sur la défense d’Elodie Gossuin.

Pourtant Fontenay l’avait descendue lors de la ferme et lors de son mandat aux régionales ! Pas rancunière E Gossuin ! 😂 Public: Elodie Gossuin décevante ? Accusée d’infidélité par Geneviève de Fontenay, elle lui répond !.https://t.co/khseY3Wpin via @GoogleNews — Paul Norel (@paul_norel) December 16, 2020

Dans une récente interview pour nos confrères du magazine “Nous deux“, Elodie Gossuin a fait une déclaration pour la dame au chapeau : “Je l’aime ! Elle fait parie de ma famille. Je la respecte et je lui suis reconnaissante. Et puis ‘la Dame au chapeau’, c’est Miss France“. Une déclaration d’amour qui arrive dans un contexte plutôt tendu entre les deux femmes. En effet, d’après l’attaché de presse de Geneviève de Fontenay, Hubert Guérin, Geneviève de Fontenay a été déçue que le jeune femme accepte de participer à l’édition 2021 alors qu’elles étaient toujours fidèles.

Elodie fête ses 40 ans

Il y a 14 ans maintenant, Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie se sont dit oui pour la vie. Depuis, le mari de l’ancienne Miss France n’a de cesse de prouver son amour pour la jeune femme et c’était à nouveau le cas il y a quelques jours. En effet, ce mardi 15 décembre, la belle blonde a soufflé sa 40e bougie et à cette occasion, son compagnon a tenu à lui laisser un magnifique message : “Joyeux anniversaire et merci. Merci d’être toutes ces femmes à la fois. Intelligente mais sans la grosse tête, belle mais modeste, généreuse mais pas naïve, courageuse mais pas inconsciente…” commence-t-il par dire.

PHOTOS Elodie Gossuin a 40 ans : son mari Bertrand Lacherie lui fait une sublime déclaration https://t.co/qPOZunjeuT pic.twitter.com/DU03tF2Uvk — Voici (@voici) December 16, 2020

Bertrand Lacherie poursuit son propos et déclare : “Femme exemplaire, mère extraordinaire, amante accomplie et amie fidèle. Je te souhaite une merveilleuse quarantaine et compte sur moi pour t’y aider. Je t’aime infiniment mais moins que demain !”. Visiblement touchée par ce message, Elodie Gossuin s’est empressée de réagir à cette belle déclaration : “Amoureuse, folle et chanceuse surtout. Je t’aime”. LD People peut le dire, c’est beau l’amour.