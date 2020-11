Élodie Gossuin: Maman en panique, cette énorme crainte pour ses 4 enfants

Selon ses dernières déclarations, Élodie Gossuin est très inquiète. Comme pour la plupart des Français, la crise actuelle est une énorme source de stress. De plus, l’ex-Miss France est mère de quatre enfants. Et c’est surtout pour eux qu’elle a le plus de crainte.

Élodie Gossuin terrifiée pour sa famille

L’ancienne Miss France se confie sur ses peurs

Comme beaucoup le redoutaient, un nouveau confinement est arrivé. Malgré les annonces rassurantes de ces dernières semaines, le gouvernement affirme ne pas avoir eu le choix. Et pour cause, les cas de contamination augmentent de façon exponentielle. Donc il faut reconnaître que la pandémie de covid-19 n’est pas encore derrière nous. Pourtant, l’espoir a été permis durant quelque temps. Mais depuis le mois de septembre, les chiffres recommencent à repartir à la hausse. Au vu des dernières statistiques, le président Macron et ses ministres ont donc dû prendre une solution radicale. Tel qu’en mars dernier, la France est aujourd’hui confinée.

Néanmoins, il existe une grande différence entre ces deux quarantaines. Car maintenant, les écoles restent ouvertes. D’ailleurs, c’est bien ce qui inquiète Élodie Gossuin. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la reine de beauté et animatrice partage son angoisse avec ses followers. En effet, pour elle, voir partir ses enfants loin de la maison, est une source d’angoisse quotidienne. Comme elle l’avoue, elle préférerait les garder auprès d’elle.

Une femme et une mère comme beaucoup d’autres

Effectivement, envoyer ses enfants à l’école aujourd’hui n’est plus un acte anodin. Puisqu’il subsiste la peur de la maladie. Pour illustrer ce mal-être, Élodie Gossuin poste un émouvant cliché sur son compte Instagram. Dans cette publication, ses fans peuvent la découvrir aux côtés de ses 4 enfants. Afin d’exprimer son sentiment, l’animatrice de radio se laisse aller à un commentaire plutôt angoissant. ” J’ai peur… de les laisser partir à l’école, de les laisser affronter seuls ce monde qui devient fou… Je voudrais les garder comme ça pour toujours près de mon cœur “. Au milieu, de ses deux fils et de ses deux filles, Élodie Gossuin paraît très heureuse. Pourtant les imaginer seuls face aux risques l’angoisse profondément. Avec un hashtag MamanEnPanique, le sentiment de la jolie blonde est très clair. D’ailleurs, il s’agit d’une sensation partagée par beaucoup de mamans. Parmi les nombreuses réactions à ce post, plusieurs fans d’Élodie Gossuin font part de la même inquiétude.

Avec près de 20 000 likes, cette publication a rencontré un grand succès. Car bien évidemment, un grand nombre de followers se sentent également concernés. ” Je suis dans le même état de doutes, de craintes “, ” Tellement d’accord avec toi, j’ai peur pour mes enfants et petites filles, courage à tous bisous “, ” Les craintes sont partagées ” D’autres proposaient même des méthodes plus radicales ” Mets les pas à l’école “. En définitive, l’inquiétude d’Élodie Gossuin semble être un sentiment très répandu. Pourtant, même si la peur se lit dans ces messages, beaucoup affirment vouloir garder espoir. Car cette situation ne peut pas durer. Bientôt, cette épreuve sera derrière nous. Et comme le dit le proverbe, après la pluie vient de le beau temps.