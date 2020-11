Élodie Gossuin manipulé, “traumatisée”, quand Donald Trump a voulu voir si elle était un homme…

Ce 13 novembre 2020, sur le plateau de TPMP, Nathalie Marquay fait des révélations fracassantes. En effet, la chroniqueuse de C8 revient sur une histoire totalement invraisemblable vécue par Élodie Gossuin. D’ailleurs, cette rumeur a longtemps collé à la peau de l’ex-Miss France. En effet, à cause de Donald Trump, Élodie Gossuin a été prise pour un homme !

Élodie Gossuin sommée de prouver qu’elle est bien une femme !

Un concours Miss Univers 2001 totalement fou

Ces faits remontent déjà à presque 20 ans. À l’époque, Élodie Gossuin vient de remporter Miss Picardie 2000. Naturellement, elle se présente au concours Miss France. Bien lui en a pris puisqu’elle est élue plus belle femme de l’Hexagone. Comme pour toutes les lauréates, la suite logique est le concours Miss Univers. Et évidemment, il s’agit d’un retentissement mondial. Pourtant, cette année-là va se dérouler un véritable scandale. Et selon certains témoignages, le patron de Miss Univers serait à l’origine de ce tremblement de terre médiatique. D’ailleurs, cet homme n’est pas un inconnu. Puisqu’il s’agit tout simplement du 45e président des États-Unis : Donald Trump

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Nathalie Marquay raconte l’expérience horrible vécue par Élodie Gossuin à cette époque. Récemment, les deux femmes auraient longuement conversé au téléphone pour évoquer ce souvenir douloureux. Car pour Élodie Gossuin, cette expérience a réellement été traumatisante. Puisque durant de longs mois, de lourdes suspicions ont pesé sur elle. En effet, suite aux affirmations des juges de Miss Univers, Élodie Gossuin est bien un homme !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @missfanoff

Élodie Gossuin : Les responsables de Miss Univers demandent un test médical

Quand Élodie Gossuin arrive à Porto Rico, elle est très heureuse. En effet, elle va participer à l’élection de la plus belle femme du monde. Néanmoins, rapidement, les événements se gâtent. Pire, la belle blonde est bloquée dans sa chambre et n’a plus le droit d’en sortir. L’entourage du patron Donald Trump lui demande même de subir un examen médical. Fort heureusement, ” Madame de Fontenay est venue à sa rescousse “. Comme le précise Nathalie Marquay dans l’émission de Cyril Hanouna, le scénario est totalement incroyable. Pourtant, à ce moment-là, Élodie est encore loin d’être au bout de ses surprises. Quelques heures après l’élection, elle va découvrir la stupéfiante vérité.

Évidemment, toutes ces rumeurs font le tour de la planète. Tous les journaux s’emparent de l’affaire. Et même en France, les doutes percent dans les médias. Finalement, Élodie Gossuin est autorisée à participer à l’élection. D’ailleurs, elle réalise un joli résultat. Puisqu’elle se hisse dans les 10 dernières finalistes. Après le show retransmis mondialement, a lieu la cérémonie de clôture. Durant ce cocktail, Élodie Gossuin rencontre Donald Trump pour la première fois. C’est à ce moment précis qu’elle comprend pourquoi elle a dû subir autant d’humiliations. À la vue de la Miss France, l’actuel mari de Melania Trump s’approche d’elle. Et immédiatement, il la félicite pour la publicité faite autour de son élection. En bon communicant, Donald Trump et ses équipes ont voulu réaliser un véritable buzz. Et de toute évidence, cela a fonctionné. Malheureusement, ce sera au détriment d’Élodie Gossuin.

Vingt ans après ces faits, Élodie Gossuin se souvient encore de cette histoire totalement folle. D’ailleurs, cette image lui a longtemps collé à la peau. À de nombreuses reprises, le sujet est encore évoqué. Mais fort heureusement, ces rumeurs n’ont jamais réussi à détruire la jeune femme. Et Élodie Gossuin a continué son parcours avec le succès qu’on lui connaît…