Elodie Gossuin retenue prisonnière avant Miss Univers, Nathalie Marquay fait des révélations hallucinantes

Lors d’une récente émission de TPMP, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut fait des révélations fracassantes au sujet d’Élodie Gossuin. En effet, la reine de beauté a confié à Nathalie Marquay avoir été ” séquestrée “ lors de sa participation à Miss Univers. En 2001, la lauréate du concours français est retenue pour l’élection de la plus belle femme du monde. Pourtant, elle a connu des heures très difficiles. Selon ses déclarations, elle a été véritablement bafouée et privée de liberté.



Nathalie Marquay témoigne de l’histoire hallucinante vécue par Élodie Gossuin



Donald Trump à l’origine de l’affaire



Nathalie Marquay et Élodie Gossuin connaissent parfaitement le monde parfois dur des Miss France. Mais il n’y a aucune comparaison avec Miss Univers. En effet, le concours mondial peut se révéler très difficile à vivre ; la concurrence est féroce. De plus, les enjeux y sont énormes. Dirigé comme une véritable entreprise, le concours Miss Univers est un réel business. D’ailleurs, le propriétaire de cette franchise n’est autre qu’un homme d’affaires très connu. Il s’agit tout simplement du milliardaire et 45e président des États-Unis : Donald Trump.



À l’occasion de ce concours, Élodie Gossuin a eu la chance ou la malchance de le rencontrer. Encore aujourd’hui, l’ancienne Miss France se souvient des paroles prononcées par le mari de Melania Trump. Aux côtés de Cyril Hanouna et des autres chroniqueurs, Nathalie Marquay raconte les détails de cette affaire.



Accusée d’être un homme !



Sur le plateau de C8, Nathalie Marquay raconte aux téléspectateurs médusés le calvaire d’Élodie Gossuin. En effet, lorsque la jeune candidate arrive à Porto Rico pour l’élection de Miss Univers, elle est très heureuse. Pourtant, rapidement, les choses se dégradent. ” À peine arrivé sur place, j’ai été victime d’une petite rumeur fort sympathique concernant mon intimité “. En effet, elle a été accusée de ne pas être … Une femme ! Dans ces déclarations, Élodie Gossuin affirme qu’à ce moment-là, elle n’avait pas encore vu Donald Trump. ” Je ne l’ai pas rencontré au moment de la rumeur, mais ses assistants me demandaient de rentrer en France et de ne pas participer au concours, il voulait me disqualifier “. Mais à cause des contrats signés et sous la pression de Geneviève de Fontenay, Élodie Gossuin participe à l’élection. Mieux elle arrive à se classer dans les 10 premières. Lors du cocktail de célébration, elle rencontre enfin Donald Trump. Et les premiers mots du milliardaire sont très étonnants. ” C’est bien, ça a fait un très bon buzz, on a bien communiqué autour de l’élection “. Immédiatement, Élodie Gossuin comprend ! On s’est servi d’elle ! En effet, Donald Trump aurait fait courir cette rumeur afin d’attirer les projecteurs sur son concours.



Présente sur le plateau de Touche pas à mon poste, Nathalie Marquay-Pernaut, livre des détails encore plus accablants. ” Elle est arrivée là-bas, ils l’ont séquestré dans sa chambre, elle n’avait plus le droit de sortir de sa chambre. Il disait que c’était un homme, il voulait qu’elle aille chez un gynécologue se faire filmer pour démontrer que c’était une femme. Madame de Fontenay est venue à la rescousse “. De toute évidence, Élodie Gossuin a été le dindon de cette triste farce. Fort heureusement pour elle, cette histoire ne l’a pas trop marquée. Et elle a pu continuer son parcours en tentant d’oublier cette mésaventure totalement rocambolesque !