Elodie Gossuin dans une robe de soirée super décolletée, elle épate les internautes

Elodie Gossuin crée la surprise en prenant la pose dans une tenue de soirée sur Instagram. Pour amuser ses fans autant que pour les épater, il suffit de lire la légende qui accompagne sa publication. En effet, l’ancienne Miss France et maman de deux paires de jumeaux ne manque pas une occasion d’apporter le sourire à ses abonnés. Pas de doutes, elle a tous les ingrédients qui sont présents pour susciter les réactions de ses fans. LDPeople vous raconte tout dans cet article.

Elodie Gossuin s’affiche dans une tenue de soirée, les raisons sont hilarantes

Elodie Gossuin fait toujours en sorte de rester proche de sa communauté de fans. Et ils le lui rendent bien ! En effet, les réactions suite à sa publications sont collector. Et la légende qu’elle adosse à sa photo ne l’est pas moins que la photo en elle-même. En effet, Elodie Gossuin a sortie de son placard une tenue qu’elle n’aura pas l’occasion de mettre en public pendant longtemps. La pandémie faisant rage, ce n’est pas pour tout de suite que les soirées mondaines pourront reprendre. Même pour un tête-à-tête au restaurant, il faudra encore patienter. Mais heureusement, la radio et la télévision continuent de faire travailler l’animatrice. Et les réseaux sociaux sont plus essentiels que jamais pour entretenir un lien social. Elodie Gossuin a donc décidé d’amuser et d’épater ses fans en une seule publication.

L’ancienne Miss France et Miss Europe enfile une robe noire, effet cuir, qui met en valeur ses atouts féminins. Mais devant elle, son chien prend la pose lui aussi. Elle est sur le palier de sa maison et assume complètement son “délire” du jour.

L’ancienne Miss France aime apporter de la joie à ses followers

“Non mais maman tu fais quoi ?” peut-on lire en début de la description de sa photo. Elodie Gossuin propose alors plusieurs choix, tout aussi farfelus les uns que les autres, à ses abonnés.

“1* J’avais prévu cette robe pour Miss France mais ma maman me l’a déconseillée”, “2* Je me disais que pour faire les devoirs ça changeait de mon pyjama pilou”, “3* Pour sortir notre chien et les poubelles en mode raccord”, “4* Soirée spéciale prévue bientôt quand réouverture effective” et “5* Me la raconter 3 min pour une photo Insta avec mon chien de garde qui a peur des mouches”. Et pour finir, elle conclut : “Délire du jour, maman est folle.. je vous laisse choisir ou compléter”, avant d’envoyer des tendresses à ses abonnés.

Evidemment, ses fans se sont prêtés au jeu dans les commentaires. Mais ils n’oublient pas non plus de lui faire d’innombrables compliments, sur sa silhouette et sur sa tenue. Il faut bien admettre que cela change effectivement de son pyjama. Car la publication qui précède celle-ci, sur son compte Instagram, montre Elodie Gossuin en pleine séance de sieste.

Les internautes qui suivent la belle vont donc de surprises en surprises. Et ce n’est pas pour leur déplaire ! Avec Elodie Gossuin, ils auront bien du mal à ne pas trouver une occasion de sourire ou de rire. Et rien que pour ça, la jolie maman ne va pas s’arrêter de plaisanter.