Elodie Gossuin s’expose dans son bikini et ne laisse personne indifférent (PHOTOS)

Elodie Gossuin ne va pas manquer de faire sensation sur Instagram avec cette dernière publication. La jeune maman de quatre enfants a une taille ultra fine que ses fans lui envient. Il faut dire qu’Elodie Gossuin est une ancienne Miss France. Les internautes la complimentent tout en tentant de connaître le secret de sa silhouette parfaite. Elodie Gossuin dans un bikini suscite donc toujours autant de réactions.

L’ancienne Miss France n’a rien perdu de sa superbe silhouette

Elodie Gossuin fait donc rêver ses fans sur Instagram avec sa dernière publication. Elle s’amuse avec un pistolet à eau avec ses enfants. Mais d’après la description qu’elle fait de ces deux images, ses enfants aimeraient bien qu’elle les laisse jouer entre eux. Elodie Gossuin s’amuse alors encore plus car elle se rend compte qu’elle peut être davantage une gamine que certains de ses petits bouts de choux. Alors, elle demande à ses fans si ils sont eux aussi restés des grands enfants. Mais les fans d’Elodie Gossuin ne répondent pas vraiment à sa question. Peut-être n’ont-ils pas pris le temps de lire la description des images de la publication ? En effet, ils s’empressent de souligner chacun leur tour à quel point ils sont ébahis devant la silhouette de la jeune femme.

C’est une marrée de compliments pour la jolie maman. Taille ultra fine, longues jambes, des cheveux ondulés par l’eau de la récente baignade et enfin, un sourire éclatant. Rien ne dénote dans les photos d’Elodie Gossuin qu’elle partage dans sa publication Instagram du 22 juillet. Sauf, peut-être, son pistolet en plastique qui lui sert à arroser ses enfants. Mais elle n’aurait certainement pas le même sourire si elle n’était pas en train de jouer à les arroser.

La publication Instagram des deux photos d’Elodie Gossuin qui font réagir le web

Dans la section des commentaires, ses fans lui demandent quels sont ses secrets pour avoir une si belle ligne. Ventre plat et abdominaux apparents après avoir eu quatre enfants, il doit bien y avoir une recette miracle. Mais Elodie Gossuin ne prend pas le temps de répondre à cela. Elle préfère rester concentrée sur le jeu et sur sa famille. Elle répond donc aux messages qui concernent son engouement pour la partie de pistolets à eau.

En effet, nombreux sont les messages de ses fans qui soulignent à quel point Elodie Gossuin pétille et rayonne. Son sourire ravageur associé à sa silhouette de jeune fille vont vivement faire réagir les internautes. Mais finalement, le secret de sa ligne est peut-être de jouer avec ses enfants autant que possible ? C’est en tout cas la recette officielle de son magnifique sourire.

Elodie Gossuin est très active sur les réseaux sociaux et l’été n’est pas encore finit ! Les fans de la belle pourront donc rapidement découvrir de nouvelles images de sa splendeur, en vacances ou en détente, seule ou avec son mari et ses enfants. Car la jeune femme ne cache rien à ses abonnés de son quotidien. Elle vient d’ailleurs de fêter ses quatorze ans de mariage ! Et c’est donc avec joie qu’elle partage sa joie avec ses fans sur Instagram. Elodie Gossuin ne reste pas silencieuse bien longtemps. Restons donc attentifs pour découvrir les prochaines photos chocs de l’ancienne Miss France.