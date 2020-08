Elodie Gossuin, en vacances en famille, sans haut de maillot à la plage

Elodie Gossuin profite en ce moment même d’instants magiques et précieux. Cette mère de quatre enfants adorent couver ces petits loups. Alors, même pendant les vacances en bord de mer, Elodie Gossuin profite de ces quatre têtes blondes. Cependant, ce n’est pas parce qu’elle est maman qu’elle renonce à bronzer tranquillement sur le sable. Et sa façon favorite de le faire, c’est de laisser tomber elle haut de son 2 pièce. Ainsi, elles évite les marques de bronzages indésirables des différentes bretelles de ses ensembles aquatiques. Découvrez la photo d’Elodie Gossuin à la plage qui fait craquer ses fans.

Elodie Gossuin profite des siens et de la plage

Elodie Gossuin ne compte pas moins de 453 000 abonnés sur son compte Instagram. Elle est devenue célèbre en étant élue Miss France en 2001. Depuis, elle ne jamais véritablement le cœur des Français. Par la suite, elles se verra ouvrir les portes de plusieurs carrières. De la radio, à la télévision et en passant par le mannequinat, Elodie Gossuin n’en finit pas de faire le buzz. Les fans de la star pouvaient la retrouver dans pas plus d’une vingtaine d’émissions télévisées en tant qu’animatrice. Elle est encore présente dans l’audiovisuel aujourd’hui, aussi bien à la radio qu’à la télévision. En effet, Elodie Gossuin est animatrice sur RFM et sur 6ter.

Mais elle reste également présente auprès de ses fans même pendant qu’elle profite de ses vacances. En effet, grâce aux réseaux sociaux, Elodie Gossuin n’est jamais très loin. Avec son mari, Bertrand Lacherie, qu’elle épouse le 1er juillet 2006, elle profite de vacances en bord de mer. Ensemble, ils ont quatre enfants. Mais elle n’aura subi que deux grossesses au total. En effet, Bertrand Lacherie et Elodie Gossuin sont les parents de deux paires de jumeaux. Elle donne naissance à Rose et Jules le 21 décembre 2007. Puis à Léonard et Joséphine le 10 octobre 2013. Et c’est avec ses petits loups que la belle Elodie Gossuin se fait photographier.

Une image qui va rapidement faire le tour d’internet

Elle partage donc cette image qui fait littéralement craquer les internautes. Elle est, non seulement, totalement attendrissante parce que la maman est en compagnie de ses enfants. Mais elle est aussi sublime parce que les fans d’Elodie Gossuin constatent qu’elle fait sans rien en haut à la plage. Nombreux sont alors les abonnés qui se demandent ce que l’image pourrait donner de face. Mais Elodie Gossuin est formelle, son mari refuse qu’elle en montre davantage. Elle répondra comme toujours à un maximum de commentaires et ne manquera pas de remercier tout le monde, ou presque. En effet, Elodie Gossuin entretient une chouette relation avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. C’est pout cette raison qu’elle n’hésite pas à partager des moments en famille. Elle sait pertinemment qu’ils apprécient autant l’admirer que d’avoir de ses nouvelles. Et avec cette publication du 15 août dernier, c’est donc du deux en un.