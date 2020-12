Elsa Esnoult (Les Mystères de l’amour) éclate en larmes, pourquoi elle n’a pu cacher ses larmes devant les enfants

Invitée sur une émission de France Télévision la comédienne et chanteuse Elsa Esnoult a été incapable de retenir ses larmes. En effet, la jeune femme est apparue très émue lors de ce passage dans Tous ensemble pour Noël sur France 2. L’actrice des Mystères de l’amour a, en effet, semblé être totalement retournée devant des enfants qui vivent des situations difficiles. LD People vous explique comment la belle brune a véritablement craqué !

Elsa Esnoult : la star du petit écran en pleurs

Une émotion difficile à cacher

Sur le plateau de Tous ensemble pour Noël, Elsa Esnoult ne s’attendait sûrement pas à vivre un moment d’une telle intensité. Invitée par Olivier Minne et Faustine Bollaert pour cette émission extraordinaire, la chanteuse et actrice a véritablement été touchée par le sort de ses enfants pour lesquels Noël n’est pas toujours une fête. Mais la production de l’émission avait néanmoins pris la décision de rendre cette veillée plus agréable que d’habitude. Dès lors, Elsa Esnoult a rendu visite à ces chérubins défavorisés pour leur offrir de nombreux cadeaux.

Cette initiative lancée en collaboration avec le Secours Catholique a d’ailleurs rencontré un joli succès auprès des téléspectateurs. En effet, les audiences étaient au rendez-vous pour ce beau moment de générosité et de partage. Aussi, Elsa Esnoult s’est laissée quelque peu déborder par la réaction des enfants à la vue de tous ces présents. LD People vous explique comment la star a réagi face à tout cet élan d’amour. Il lui est effectivement impossible de retenir ses larmes…

Une action annoncée sur les réseaux sociaux

Quelques jours avant Noël, Elsa Esnoult avait prévenu ses fans de son passage dans l’émission de France 2. Il faut bien avouer que l’artiste peut compter sur une communauté fidèle qui la suit régulièrement. Car en plus de son rôle dans Les mystères de l’amour, la jeune femme organise régulièrement des tours de chant où le public se déplace en masse. D’ailleurs, la belle brune peut se vanter de posséder quatre disques d’or représentant les meilleures ventes de sa carrière. Malheureusement, comme pour un grand nombre d’autres chanteurs, tous ses spectacles sont pour l’instant à l’arrêt. Mais peu importe, Elsa Esnoult sait comment utiliser son temps à bon escient. Dès lors, elle se joint à cette action caritative avec comme cadeau le sourire heureux d’enfants dans le besoin.

D’ailleurs, son plus beau présent a été de découvrir le sourire sur le visage de ces enfants. ” Ils méritent comme les autres enfants de cette planète de fêter un Noël comme il se doit. Quand j’arrive, je suis stressée. Dès que je les vois, je vois leur visage avec de grands yeux. Ça me touche encore plus d’être avec eux, ça m’émeut. Ils méritent tellement d’être heureux, et je suis heureuse de pouvoir leur apporter ce petit quelque chose qui leur met un sourire sur leur visage. Ça n’a pas de prix “. Voici donc une belle initiative initiée par France 2 et par la comédienne en faveur d’une cause très importante. Même si le désarroi des enfants est une réalité tout au long de l’année et pas seulement en cette période de Noël. D’ailleurs, il vous est possible d’aider le Secours Catholique qui a toujours besoin de dons, quelle que soit la saison !