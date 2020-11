Elsa Esnoult VIRÉE de “Mystères de l’amour”! Elle vit très mal cette décision radicale!

Elsa Esnoult revient sur une période difficile de sa vie. Mise à l’écart des Mystères de l’amour, elle a très mal vécu cette période. Dans une interview accordée à Maxime Guény, Elsa Esnoult se confie sur ce sacrifice douloureux qu’elle a dû faire dans sa vie professionnelle. Durant cet entretien du mercredi 28 octobre, elle profite de l’occasion pour également annoncer une grande nouvelle à ses fans. En effet, l’interprète de Fanny Greyson dans Les mystères de l’amour prépare des chansons spéciales pour la période de Noël. Elle reprendra des standards comme Petit papa Noël, Vive le vent ou encore Douce nuit. Devenue célèbre grâce à son rôle à la télévision, Elsa Esnoult a de nombreuses cordes à son arc. Et ce métier de chanteuse, elle le pratique maintenant depuis de nombreuses années. D’ailleurs, elle compte un grand nombre d’admirateurs.

À ce jour, la jeune femme a déjà sorti quatre albums. Et presque sans aucune publicité, chacun de ses opus a reçu un disque d’or. Pourtant, elle ne bénéficie pas des circuits de promotion classique. Afin d’assurer la publicité de ses disques, Elsa Esnoult n’est presque jamais invitée dans les médias. À l’exception d’un passage dans TPMP, l’artiste ne bénéficie pas du soutien des médias. Pourtant, son producteur Jean-Luc Azoulay a réussi à assurer la promotion de son travail. Notamment dans la presse consacrée à la télévision. Mais en plus d’être une interprète, Elsa Esnoult est également l’auteure de ses propres textes. Boulimique de travail, la jolie brune semble vouloir tout gérer. Mais malheureusement elle ne peut pas se battre tout le temps, sur tous les fronts…

En 2016, elle a donc dû faire des choix. Par conséquent, sur les conseils de son producteur, elle s’était retirée du casting des Mystères de l’amour pour se focaliser sur l’écriture de son album. Mais Elsa Esnoult se souvient de cette période avec tristesse. Car elle a très mal vécu l’abandon de son rôle de Fanny Greyson.” Mon producteur me disait ‘ t’inquiètes pas, tout va bien. Concentre-toi sur ton album ‘. Mais moi, je l’ai mal vécu vraiment. Pour les autres, ce n’était pas grave. Pour moi, c’était grave ” se souvient-elle avec émotion. En effet, elle aurait préféré pouvoir mener ces deux carrières de front.” Chaque jour, c’était terrible pour moi et c’est pour ça qu’on doit sentir sur mon deuxième album qu’il est un peu plus sombre au niveau des textes “ a avoué la star du petit écran.

Elsa Esnoult

La carrière d’Elsa Esnoult est donc l’une de ses grandes priorités. Et elle se donne à fond dans tous ses projets. Mais cette envie de réussir a également des conséquences sur sa vie privée.” Dans mes relations du coup, c’était très compliqué pour l’autre personne d’accepter que c’est ça mon métier, ma situation ” a-t-elle confié sur Radio VL. ” L’amour d’un public pouvait être handicapant pour la personne qui partage ma vie ” a-t-elle confié avec un certain regret. Cependant, tout semble sourire à la jolie jeune femme. Et chacun de ces projets musicaux rencontre un véritable succès auprès de ses fans. Ce nouvel album en préparation devrait une fois de plus connaître l’adhésion de ses admirateurs. Loin des standards de la musique branchée, la chanteuse continue sa carrière avec succès. Malgré la crise de l’industrie du disque, elle continue à vendre des centaines de milliers d’albums. Elle rentre d’ailleurs régulièrement dans le top 20 des meilleures ventes ces dernières années !