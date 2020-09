Elysée : une rénovation, du bureau du Président, qui vaut son pesant d’or, la somme colossale dévoilée !

L’Elysée est un endroit magnifique, un ancien hôtel particulier, un palais. C’est là que s’installent les Présidents de la République élus pour leurs mandats. Il s’installent donc dans un lieu éminent du patrimoine de la France. Emmanuel Macron voulait faire honneur à ce lieu exceptionnel qu’est l’Elysée, en montant qu’il y apporte du soin. Alors, il a décidé de faire rénover son bureau pour continuer d’entretenir ce patrimoine exceptionnel. Et évidement, la note est donc très salée pour Emmanuel Macron. La rénovation du bureau présidentiel de l’Elysée revient à un total de 930 000 euros de travaux.

L’Elysée en travaux, Emmanuel Macron est très fier

Le bureau présidentiel de l’Elysée porte aussi le nom de “salon doré”. Car les murs sont ornés de feuilles d’or. Les artisans qui ont eu l’honneur de travailler à sa rénovation sont tout de même soumis à une contrainte de taille : le temps. En effet, pour rénover son bureau à l’Elysée, Emmanuel Macron a fait appel à des artisans français compétents en leurs matières. Mais il ne leur a accordé que cinq semaines pour effectuer l’ensemble des travaux. C’était alors un véritable effort d’entente et de collaboration que les différents artisans ont du mettre en œuvre pour mener à bien le projet. Aujourd’hui, c’est avec une grande fierté qu’Emmanuel Macron présente le salon doré de l’Elysée aux cameras des journalistes. Les travaux ont pris fin le 15 septembre dernier et France 2 a filmé un reportage exceptionnel sur ce lieu si prestigieux.

Le bureau présidentiel est resplendissant

Le salon doré de l’Elysée avait bien besoin de faire peau neuve. En effet, il est très précieux et très ancien. Réalisé en 1861, ce somptueux bureau commençait à laisser apparaître des signes d’usure du temps. Les dorures, les boiseries, les peintures et autres ornements, nécessitaient une révision urgente. Le Président de la République est alors fier d’avoir pris en main la rénovation du bureau présidentiel de l’Elysée. Malgré la facture élevée que cette rénovation a coûté, elle fait appel aux arts les plus experts d’artisans français, honorés de participer à ce chantier d’une envergure inédite.

Voir cette publication sur Instagram Where is Macron? #macronpresident #bureaupresidentiel #salondore #palaisdelelysee Une publication partagée par Romy Alamelle (@myro_a) le 20 Sept. 2017 à 2 :35 PDT

La notion de temps était essentielle dans ce projet de rénovation pour l’Elysée. Car le mois de septembre est au centre de la période qui couvre les journées européennes du patrimoine. Les dates s’étalent de fin août à début novembre, dans plusieurs pays d’Europe, dont la France. Elles permettent au public de faire la découverte d’édifices et lieux qui ne sont souvent qu’exceptionnellement ouverts au public. Et c’est le cas du palais de l’Elysée et entre autre du bureau présidentiel.

Une somme conséquente est engagée pour les travaux de rénovation

La somme de 930 000 euros qui couvre la rénovation peut soulever de vives discussions. Mais a-t-on le droit de laisser périr un bien national ? Emmanuel Macron estime qu’il était indispensable de lancer enfin les travaux. Et puis l’argent engagé se retrouve entre les mains d’entreprises artisanales sérieuses qui ont fait un travail méticuleux en un temps record. Les dorures ont sûrement été la partie la plus délicate de l’opération. En effet, le bureau présidentiel de l’Elysée implique, pour sa rénovation, la pose de 15 000 feuilles d’or.

Devant les caméras de France 2, le Président de la République se réjouit de pouvoir ouvrir les portes de son bureau à l’Elysée. Il est tout neuf pour recevoir les journées européennes du patrimoine.

Les artisans ont fait un travail d’orfèvre pour l’Elysée

Pour les dorures du bureau présidentiel de l’Elysée, ce sont les artisans de l’atelier Gohard qui ont répondu présents. Le palais de l’Elysée a 300 ans et il était temps qu’il lui soit offert un coup de fraîcheur. Pour Emmanuel Macron, cela relève d’un devoir que d’entretenir le patrimoine de la France. En effet, le Président de la République souhaite participer à la “chaîne de transmission” des “savoirs-faire ancestraux” qui sont nécessaires à la rénovation de son bureau. L’Elysée se modernise et fait peau neuve, mais elle ne néglige pas son passé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Élysée – Boutique officielle (@elyseeboutiqueofficielle) le 22 Févr. 2019 à 7 :02 PST

L’Elysée mérite-t-elle des prestations si onéreuses ?

Reste donc à voir si le montant de 930 000 euros va faire sauter certains Français au plafond. Ou bien si la nécessité de la rénovation du bureau présidentiel de l’Elysée suffit à faire accepter cette somme exorbitante. Evidemment, les arts les plus rares et les plus minutieux sont les plus excessifs en terme de prix. Mais lorsqu’il s’agit de la rénovation du palais de l’Elysée, peut-on vraiment lésiner sur les moyens ? Emmanuel Macron n’a eu de cesse de souligner les moments historiques qui ont eu lieu dans le bureau qu’il occupe aujourd’hui. De même que les grandes personnalités internationales qui y ont été reçues. Et il faut bien admettre, qu’à travers l’état du bureau présidentiel de l’Elysée, c’est quelque part l’image de la France que vont garder toutes ces personnalités.

Ainsi, rénover notre patrimoine national, n’est-ce pas également redorer le blason de tout le pays aux yeux du monde ? L’Elysée est finalement un emblème de la République Française et de la démocratie.