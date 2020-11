Emeric (L’amour est dans le pré): Sa fille déboussolée après la journée la plus longue de sa vie

L’ex-participant de l’émission « L’amour est dans le pré » est préoccupé pour sa fille. Le 2 novembre, Emeric a évoqué une journée spéciale que sa fille Marine (9 ans) venait de passer. Explications.

C”était une rentrée spéciale pour les écoliers de primaire. Après la mise en place du reconfinement le 30 octobre derniers, les parents ont su que le masque était maintenant une obligation pour les enfants à partir de 6 ans. Une décision que de nombreux parents ont du mal à avaler et que leurs enfants vivent souvent difficilement. Ce fut le cas de Marine, fille d’Emeric, un candidat du programme « l’amour est dans le pré » en 2019.

L’amour est dans le pré: Des masques obligatoires à l’école à partir de 6 ans

Le 1er septembre dernier, la fille du candidat breton a fait sa rentrée des classes en CM1. Pour se souvenir de cet événement, Emeric avait publié un cliché de sa fille de dos, avec son très beau cartable rose. Si plusieurs mesures avaient été adoptées pour permettre la sécurité des élèves face au Covid-19, les écoliers n’étaient pas contraints de venir masqués à ce moment-là. Mais depuis le 2 novembre, l’ensemble des élèves à partir de 6 ans est obligé de porter un masque et plusieurs le ressentent mal.

La fille d’Emeric, mal en point

La fille d’Emeric, par exemple, n’a pas effectué une rentrée paisible comme l’a indiqué le candidat sur sa page Instagram. « Respirer un peu d’air pur après cette rentrée bizarre où d’après ma petite chérie ça été ‘la journée la plus longue de (sa) vie !’ Dans quel monde vit-on ?? “, a-t-il indiqué en commentaire d’un cliché de sa fille qui regarde un phare, assise sur un vélo. Une situation qui contrarie beaucoup Emeric. Il faut dire que comme tous les pères du monde, il souhaite que sa fille soit épanouie et le contexte sanitaire rend la situation compliquée pour les élèves de toutes les écoles de France.

Aude dans le même cas de figure

Aude, très proche d’Emeric, avait parlé de cette nouveauté sur son compte Instagram. Et elle avait mis en avant ses peurs. « Aujourd’hui c’est pleine d’appréhension que j’ai déposé ma fille à l’école. Sans mon consentement alors que je suis sa représentante légale, elle va devoir mettre un masque de 8:45 à 16:30, du haut de ses 5 ans et 10 mois », a-t-elle regreté sur les réseaux sociaux avec une photo d’elle le visage désolé. Et de souligner : « Si les preuves étaient formelles que la balance bénéfices / risques était positive je ne me serais même pas posé la question. L’OMS est portant formelle, les enfants en aucun cas ne doivent porter un masque à l’extérieur (activités physiques), A MINIMA. On verra son ressenti à la fin de la journée… », avait indiqué la mère de Louane (5 ans et demi) et Raphaël (1 an et demi). Sur ce sujet, le gouvernement est critiqué par de nombreux Français et particulier par des commerçants qui sont très virulents.