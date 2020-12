Emeric L’amour est dans le pré: victime d’un vol énorme, il est soutenu par 3 stars de l’émission

Samedi 5 décembre, le pépiniériste Emeric Emeillat s’est réveillé avec 350 sapins en moins. Cet ancien candidat a aussitôt posté sur instagram un message à l’intention de ses clients, des écoles et des associations, qui risquent d’être livrés en retard. Très vite, de nombreux internautes lui ont fait connaître leurs soutiens.

Pour Émeric Emeillat, c’est une perte énorme qui se chiffre aujourd’hui à plusieurs milliers d’euros ! Et surtout, c’est “6 ou 7 ans d’investissement pour les faire pousser, c’est un travail de longue haleine volé en un instant. Ça me donne quasiment l’envie de tout arrêter“, expliquait le pépiniériste dépité à France Bleu Breizh Izel.

Les fans de L’amour est dans le pré se souviennent certainement de ce candidat. Installé dans le Finistère, il avait en effet participé à la 13eme saison, en 2018. Dans ce programme diffusé sur M6, Karine le Marchand tente à chaque fois de mettre en couple des agriculteurs en quête d’amour. Emeric Emeillat avait alors la chance d’avoir deux prétendantes, prénommées Lucie et Clémentine.

Le jeune homme avait alors accueilli les deux jeunes femmes sur son exploitation. Il avait même tenté une brève histoire d’amour avec Lucie puis avec Maëlle, une troisième prétendante du speed-dating. Malgré tout, le pépiniériste avait fini célibataire.

350 conifères disparaissent sans laisser de trace !

Ce samedi 5 décembre 2020, le papa de Marine refait soudainement surface dans la presse mais pour une bien triste nouvelle. Victime d’un vol, il vient de perdre 250 sapins de noël qu’il destinait à des écoles et à des associations !

Sur Instagram, il a aussitôt tenu au courant ses abonnés et clients : « Comme certains l’ont peut-être déjà lu, je me suis fait voler cette semaine plus de 350 sapins de Noël, prévus notamment pour les écoles et associations… Il s’agit évidemment d’une perte importante, plusieurs milliers d’euros, mais il en faudra plus pour mettre à mal la magie de Noël », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : “Demain la vente à la ferme est maintenue et sera coupée au fur et à mesure de vos besoins. Quant aux livraisons, le temps de préparer les commandes une nouvelle fois, reprise ce lundi ! merci à toutes les écoles et associations implantées pour leur compréhension, je ne vous lâche pas !! Prenez soin de vous”.

Trois stars de l’émission soutiennent Emeric dans cette épreuve

Très vite, deux stars de l’émission relayent son message, à savoir Fred et Pierre : “De tout coeur avec notre ami, Noël triomphera ! Bon courage et on sera la avec toi le weekend prochain ! Famille adp”, ont-ils déclaré sur leur propre compte Instagram.

De nombreux autres internautes ont ensuite tenu à lui apporter leur soutien. « Mon pauvre Emeric, quelle tristesse ! Courage ! Je t’embrasse très fort », a pour sa part déclaré la présentatrice indétrônable de l’émission, Karine Le Marchand. “Bravo pour avoir tout fait pour livrer l’école de Plouagat ! Nos enfants sont ravis ! Et encore désolée pour vous”, “Oh c’est lamentable… 😑 Bon courage à vous.”, ou encore “Je suis triste pour toi et les associations et écoles”, pouvait-on lire parmi les commentaires. De la part de toute la rédaction de LDpeople : courage Emeric !