Emilia Clarke “Game of Thrones” saute d’un avion! C’est le choc total!

Emilia Clarke ne peut pas échapper à sa vie de star internationale. Rendue célèbre par la série Games of Thrones, le moindre de ses faits et gestes est épié par les paparazzis. Dès que le confinement a été levée au Royaume-Uni, elle s’est empressé de profiter de son samedi soir en compagnie d’un acteur. Mais bien sûr, les médias n’ont pas loupé ça.

Emilia Clarke a passé une merveilleuse soirée sans masque. En septembre dernier, elle est allée dîner en très bonne compagnie. En effet, l’actrice de 33 ans avait rendez-vous avec un autre acteur. Il s’agit de Matt Smith qui incarne le personnage principal de la série The Crown sur la plateforme Netflix.

Les deux collègues ou plus si affinité ont choisi une très bonne adresse. Ils ont mangé au Bob Ricard. Ce restaurant russo-britannique plaît beaucoup aux Londoniens pour son look très élégant avec une touche d’art déco. Et bien sûr, on s’y régale à chaque fois !

Les paparazzis à l’affût !

Les paparazzis l’ont tout de suite repérée et la jeune femme n’était pas particulièrement à l’aise. Timide, elle ne portait pas de masque. Difficile pour l’ancienne mère des dragons et son compagnon du soir de cacher leurs sentiments !

Emilia Clarke et Matt Smith se connaissent en réalité depuis un bon nombre d’années. Ils ont travaillé ensemble sur le film Terminator Genisys, sorti en 2015. Ils se sont ensuite rendus ensemble à la cérémonie du BAFTA en 2016. A cette occasion, ils avaient donc déjà été photographiés bras dessus bras dessous.

Avis aux acheteurs : elle vend sa maison londonienne pour 4,9 millions de dollars !

Mais l’histoire ne dit pas si les deux compères sont amoureux ou non. Une seule chose est sûre : Emialia Clarke a mis sa maison en vente. Avis aux acheteurs : elle vaut 4,9 millions de dollars.

Il faut dire que grâce à son personne de Daenerys dans la série plus que culte Game of Thrones, l’actrice a amassé un sacré pactole. A la location, la maison vaut 25 000 dollars par mois. Pas facile de trouver un locataire à ce tarif-là !

La discrétion ça se paye !

En tous cas, la maison fait rêver. Sur 260m2, elle comporte deux chambres, trois salles de bain, un immense dressing, une salle à manger ou un salon avec cheminée et une annexe en bois. A l’extérieur se trouve également une longue piscine et un salon d’été, plein d’arbres et aucun vis-à-vis. Eh oui, la discrétion ça se paye aussi !

Alix Brun