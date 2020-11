Émilie et Charlotte “L’amour est dans le pré”: se moquent violemment de Laurent (il est incapable de séduire)

L’atmosphère était tendue entre Laurent et ses différentes prétendantes dans l’émission de M6 L’amour est dans le pré, diffusée le 2 novembre dernier. Centré sur son travail, le paysan a délaissé Charlotte et Émilie. Désabusées par ce peu d’intérêt pour elles, les participantes ont dû lui indiquer le but de l’émission.

Les paysans et les participantes, au fil du temps, se rapprochent de plus en plus dans l’émission « l’amour est dans le pré » sur la chaîne M6. Mais pour certaines candidates, les déceptions se multiplient et le glamour n’est vraiment pas au rendez-vous. Certaines sont très amères de cette situation. C’est le cas, en particulier de Charlotte et Emilie. Elle avait pour objectif de séduire Laurent.

L’amour est dans le pré: Laurent centré sur son exploitation agricole

Le souci est que le cœur de Laurent semble fermé complètement. L’éleveur de vaches n’est vraiment pas ouvert aux propositions des femmes. Au début de cette émission, les deux participantes étaient emballées par le profil de Laurent. Mais quelques temps après, elles ne retrouvent plus la personnalité qu’elles ont pu observer au début. Le côté séducteur a totalement disparu, au grand désespoir des deux célibataires qui voulaient le conquérir.

L’agriculteur s’investit à fond dans son exploitation agricole et délaisse totalement les femmes venues pour le conquérir. Il faut dire que s’occuper d’une exploitation agricole nécessite beaucoup de temps. Mais, les deux candidates en ont ras le bol de subir cette situation. Les deux candidates ont eu l’occasion de vider leur sac à l’occasion d’un déplacement en camionnette pour lui dire ce qu’elles pensaient en toute sincérité. Elles veulent qu’il change d’attitude.

Laurent, un piètre séducteur



« Tu veux que je te dise quelque chose Laurent ? Dans ton portrait, moi j’ai senti cette personne calme. Mais à la fin, cette personne posée, je ne la vois pas du tout », a indiqué Charlotte à l’agriculteur complètement abasourdi. « On a fait que travailler, que travailler, que travailler, a enchaîné Émilie. Pardonne-moi, je te le dis nettement, ce n’est pas ce que je veux ! » Des mots fortement validés par l’autre prétendante, dans le même état d’esprit.

« Je vais jouer cartes sur table, a-t-elle indiqué, pour rester sur la même dynamique. […] Je suis venue pour toi Laurent. Mais là, franchement, je suis venue faire un stage à la ferme. Ça laisse place à aucune séduction Laurent. Que ce soit pour moi ou pour elle, tu vois. Rien. On a discuté oui, mais il n’y a eu aucun moment de séduction. […] Il n’y a vraiment rien. » Des remarques qui ont laissé le paysan sans réaction. Maintenant, c’est à Laurent de redresser la situation. Depuis la création de l’émission, « l’amour est dans le pré » a permis à de nombreux agriculteurs de trouver l’âme sœur. Au fil du temps, le programme de M6 continue de séduire les téléspectateurs. Les audiences sont toujours très satisfaisantes. Cette émission assure une grande popularité aux agriculteurs qui y participent.