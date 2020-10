Emilie Fiorelli effraie ses abonnés: méconnaissable, elle choque les internautes

Emilie Fiorelli dévoile son côté sombre sur instagram. Fête d’Halloween oblige, la belle Marseillaise s’est transformée en vilaine sorcière. Ses enfants se sont aussi déguisés avant l’heure !

La fête d’Halloween approche à grands pas. Emilie Fiorelli en a profité pour se déguiser avec ses enfants chéris. Ce samedi 24 octobre 2020, elle a fait peur à certains de ses abonnés sur Instagram !

La jeune maman et ses deux enfants n’ont pas pu attendre la fin du mois pour mettre leurs costumes d’Halloween. Il faut dire qu’ils sont magnifiques. La belle Marseillaise a choisi de se déguiser en sorcière. Forcément, elle a échangé sa magnifique chevelure blonde pour une perruque de longs cheveux d’un noir corbeau. Sa robe blanche n’est pas immaculée mais bien au contraire, elle est complétement tâchée de sang !

Même en sorcière, avec une perruque noire, la petite Louna reste terriblement craquante !

Quant à la petite Louna, qui a déjà 2 ans, on peut dire que même en petite sorcière, elle reste carrément craquante. Elle arbore d’ailleurs la même perruque noire que sa maman. Farrell, le dernier né de la famille, qui a vu le jour le 22 aout dernier, avait lui une grenouillère qui le dessinait en squelette.

“Les danseurs des HALLOWEEN (avec un peu d’avance) sont un cadeau. »

En légende de ses photos, la Marseillaise a écrit : “Les danseurs des HALLOWEEN (avec un peu d’avance) sont un cadeau. La tête de Louna aussi”. Les abonnés ont adoré le look glaçant de la petite famille : “Wow, si réaliste, j’en ai la chair de poule”, s’exclamait un fan. Un autre renchérissait : “Oh, oui, vous êtes vraiment effrayant. » Beaucoup de compliments ont ciblé la ravissante Louna : « Trop mignonne, la petite Louna en costume”, précise par exemple un admirateur.

Ce moment d’amusement n’éclipse malheureusement pas la situation familiale. Dernièrement, les tensions étaient au plus haut entre Emilie Fiorelli et le papa, l’ancien footballeur M’Baye. Le couple s’est séparé alors que la maman était enceinte de Farrell. Leur rupture a eu lieu au moment même où les parents annonçait qu’ils attendaient un garçon et non une fille.

Elle supprime toutes les photos de lui et le raye de sa vie ?

L’ancienne gagnante de Secret Story avait supprimé toutes les photos du couple sur son propre compte instagram. Une façon de dire publiquement qu’elle le rayait de sa vie. Mais ce dimanche 18 octobre 2020, les admirateurs d’Emilie Fiorelli ont assisté à un drôle rebondissement.

Ver esta publicación en Instagram 🤍 @monportraitillustration Una publicación compartida de 𝙴𝚖𝚢 (@emilie_fiorelli_officiel) el 23 Ago, 2020 a las 5:52 PDT

Sur Instagram, le papa a fait son mea culpa tout en déclarant l’amour qu’il portait à sa famille : “Puisque “l’erreur en cours de route doit être imputée à la conduite”, je dois admettre avoir commis de grosses erreurs ces dernières années. Grâce à vous, je suis fort, motivé et déterminé, et je vais faire tout mon possible pour que vous soyez heureux. Je t’aime infiniment”, s’épanchait-il ainsi sous un portrait dessiné d’Emilie Fiorelli avec ses deux enfants dans les bras. Affaire à suivre…