Emilie Fiorelli, enceinte: Ses révélations sur un accouchement qui risque d’être compliqué. « le bébé est trop gros. »

Emilie Fiorelli est la grande gagnante de Secret Story lors de la neuvième saison du show. C’était en 2015 et depuis elle est une véritable star des réseaux sociaux. Ses fans de la première heure sont légion à la suivre sur Instagram, Twitter et Sanpachat. Et c’est sur ce dernier qu’elle fait le plus de confidence à ses fans. Mais la récente nouvelle qu’elle partage avec eux à propos de sa grossesse à de quoi les inquiéter. En effet, Emilie Fiorelli va devoir faire déclencher son accouchement plutôt que d’attendre qu’il se déclenche naturellement.

Une nouvelle choc pour Emilie Fiorelli

Emilie Fiorelli est quelques peu secouée par la nouvelle. Alors, comme souvent, elle se libère de ses craintes en discutant avec ses fans sur Snapchat. Et son message inquiète pas mal de sa communauté de fans. Car la jeune femme risque des complications si elle mène sa grossesse à terme. Emilie Fiorelli apprend donc que son bébé est déjà bien développé et que si il grandit trop dans son ventre, cela pourra avoir des conséquences sur sa santé et sur celle du bébé. Elle partage donc la nouvelle avec ses abonnés : elle va devoir programmer son accouchement avant la date du terme et déclencher les contractions. C’est une pratique plutôt courante que les médecins ont l’habitude de pratiquer. Mais c’est forcément déstabilisant de ne pas avoir le choix de laisser faire la nature.

Les fans d’Emilie Fiorelli s’inquiètent alors pour elle. Une telle nouvelle a de quoi remettre les choses en perspective. Pour son deuxième enfant, la jolie jeune femme n’aura pas vraiment le choix. Emilie Fiorelli va devoir se faire à l’idée qu’elle va devoir déclencher son accouchement. Le bébé est bien trop gros pour mener la grossesse à terme sans que cela représente une prise de risque. Et pour elle, et pour son enfant, la jeune femme encaisse le choc.

Des hauts et des bas, l’amour vainqueur

De plus, les fans d’Emilie Fiorelli savent qu’elle n’a pas traversé une période facile. En effet, son couple battait de l’aile et les dégâts semblaient irréparables. Pourtant, c’est toujours avec son prince charmant, M’baye Niang, que la jeune femme est en couple. Au mois de juillet 2018, moins de quatre mois après la naissance de leur première fille, le couple annonce sa séparation. Mais tout laisse penser qu’ils se sont rapidement retrouvés. Car les amoureux vont bientôt devenir les parents de leur deuxième enfant. Et ils sont même comblés de joie car après une merveilleuse petite fille, c’est un beau petit garçon qui va rejoindre la famille.

De nouveaux problèmes de couple pour Emilie Fiorelli ?

Les fans du couple sont plus que ravis d’apprendre la nouvelle. Et c’est avec impatience qu’ils attendent l’arrivée du petit prince de la famille. Par contre, les inquiétudes persistent autour d’Emilie Fiorelli. La jeune femme vient tout juste de fêter ses trente ans. Mais les semaines qui ont précédé cet événement ont été très calmes. En effet, pendant quelques jours, Emilie Fiorelli s’est absentée des réseaux sociaux sans prévenir. Et à son retour, elle partageait un message sur Instagram qui ne laisse présager rien de bon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝙴𝚖𝚢 (@emilie_fiorelli_officiel) le 22 Juin 2020 à 3 :05 PDT

Sous cette publication, les commentaires sont désactivés. Impossible donc de sonder les fans au sujet du mal-être de la jeune femme et de ses causes. Nous espérons évidement que cela ne soit pas trop grave. Mais les mots qu’utilise Emilie Fiorelli laissent présager du pire. En effet, Emilie Fiorelli écrit qu’elle traverse une période très difficile ces derniers temps. Sans en préciser les causes, elle explique à ses fans qu’elle sait qu’elle se relèvera plus forte de ces épreuves. Des problèmes de couple ? Des situations familiales compliquées ? Un ennui avec sa grossesse ? Toutes les questions viennent forcément à l’esprit de ses fans. Mais Emilie Fiorelli est très claire sur le fait qu’elle ne souhaite pas étaler les raisons de son mal-être sur les réseaux sociaux.

Nous devrons alors respecter le choix de la jeune femme et espérer que tout s’arrange rapidement pour elle. En effet, enceinte et mère d’une petite fille de deux ans, ce n’est pas le moment de lui rajouter de quoi se faire du soucis. Ce qui pourra rassurer les fans d’Emilie Fiorelli, c’est que malgré cette période difficile qu’elle dit traverser, elle sait déjà qu’elle en ressortira plus forte. C’est un trait de caractère qui montre à quel point la jeune femme a du courage et de la volonté. Car elle a bien raison lorsqu’elle écrit « ce qui ne tue pas rend plus fort ».

Ses fans la soutiennent autant que possible

Les expériences de la vie, aussi difficiles soient-elles, forgent les personnes que nous sommes aujourd’hui. Tout ce que nous vivons nous transforme, petit à petit ou radicalement. Malgré que nous soyons toujours nous-même, nous évoluons constamment. Tant et si bien que la personne que nous étions il y a dix ans n’est pas la même que celle que nous sommes maintenant. Il faudra donc que les fans d’Emilie Fiorelli fassent confiance à la jeune femme et lui apportent de la force. En effet, dans son message, elle prend le temps de remercier ses fans de leur soutien.

Pendant l’absence d’Emilie Fiorelli des réseaux sociaux, c’est un vent de panique qui s’est emparé de sa communauté. Les abonnés de la star voulaient s’assurer qu’elle allait bien et cela l’a beaucoup touché. Aussi, elle termine son message en disant que cela lui prouve qu’elle peut « être sincèrement aimée ». Une dernière phrase qui ne va pas manquer de mettre la puce à l’oreilles de ses fans. Car Emilie Fiorelli ne devrait pas douter d’un amour sincère lorsqu’elle est en couple. Peut-être que la crise qu’elle traverse alors est liée à sa relation amoureuse ? Impossible de le savoir et elle a déjà dit ne pas vouloir en dire davantage, pour le moment.