Emilie Nef Naf enceinte pour la troisième fois? Elle s’exprime pour la première fois

Dans une récente interview pour nos confrères de PurePeople, Emilie Nef Naf a fait de nombreuses confidences concernant sa vie privée. Sa relation avec Jérémy Ménez, un troisième enfant, l’ensemble des sujets y est évoqué. La rédaction de LD People va vous dire ce qu’a dit exactement l’ancienne gagnante de Secret Story.

Une relation amoureuse faite de haut et de bas

Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre, c’est le moins qu’on puisse dire. Malgré de nombreuses séparations, le couple est toujours ensemble et est aujourd’hui, plus heureux que jamais. D’ailleurs, la jeune femme explique à nos confrères de PurePeople, pourquoi ils se retrouvent toujours : « Je pense que quelque chose nous lie, en plus des enfants, ce sont de réels sentiments. Je suis convaincue que dans la vie tout doit être fait avec amour pour que ça fonctionne » explique-t-elle notamment.

Emilie Nef Naf explique qu’ils ont essayé de se passer l’un de l’autre, mais qu’il n’y arrivait pas : « À chaque fois qu’on se voyait, on se rendait compte qu’on était toujours aussi complices, et c’est aussi pour ça qu’on s’est redonné une chance ». Aujourd’hui, tout va bien, même s’il y a parfois encore des conflits : Je ne vais pas dire que c’est tout beau tout rose, que ça se passe bien tous les jours et que c’est le monde des Bisounours. Il y a des hauts et des bas, comme chez tout le monde ».

Emilie prête avoir un troisième enfant ?

Lors de cette même interview pour nos confrères de PurePeople, Emilie Nef Naf s’exprime sur la possibilité de la voir avoir un troisième enfant. Il semblerait que ce ne soit pas pour tout de suite : « Les enfants aimeraient bien, ça c’est clair ! Au début nous aussi. Mais en fait je crois qu’on a trouvé notre équilibre aujourd’hui avec nos deux enfants. On arrive à séparer les tâches, à donner de notre temps à chacun d’entre eux. On leur donne l’éducation qu’on veut. Et je ne suis pas certaine, je l’avoue clairement, de réussir à décupler ça, à le partager encore…« .

Et justement pour voir sa vie de famille, Emilie Nef Naf participera une nouvelle fois à la nouvelle saison de « Mamans et célèbres ». Cette fois-ci, Jérémy Ménez sera de la partie et ça ne sera pas simple pour lui : « C’est un peu nouveau pour lui, il n’a pas l’habitude. Il connaît les médias via son métier de footballeur, mais là c’est complètement différent. C’est une émission sur notre vie, notre quotidien, dans notre intimité…« .