Émilie Nef Naf: méconnaissable après une énorme prise de poids de plus de 10 Kilos !

Émilie Nef Naf a publié une nouvelle photo avant/après sur son compte Instagram.

L’ancienne candidate de Secret Story affiche dix kilos en plus ! Une prise de poids dont elle n’est pas peu fière.

À 32 ans, elle est très fière de son corps, elle avait pourtant pris du poids après avoir porté ses enfants Maella (6 ans) et Menzo (4 ans), deux enfants nés de son union avec le footballeur Jeremy Menez.

Au début de cette prise de poids, Émilie Nef Naf avait d’ailleurs fait en sorte e se délester de ces kilos qu’elle trouvait superflus.

Très motivée par une perte de poids Émilie Nef Naf s’était affichée sur Instagram en photo et son corps d’avant retrouvé lui permettait aussi de faire la promotion des compléments alimentaires pour la perte de poids qu’elle commercialise avec sa marque ‘Le secret by Émilie Nef Naf’’.

Cependant, la jeune mère de famille est aujourd’hui dans un état d’esprit très différent. La gagnante de la saison 3 de Secret Story en 2009 a posté un avant/après qui change, sur son compte Instagram, la belle a en effet pris 10 kilos ces dernières années : “2017 VS 2020 bon ok j’ai un peu grossi, mais comme j’ai dit sur le secret, l’important c’est pas le chiffre sur la balance, mais comment vous vous sentez dans votre corps”, a-t-elle légendé sur ces deux clichés d’elle, dans le même maillot de bain une pièce noir très échancré, à trois ans d’intervalle.

La jeune femme adopte alors une toute nouvelle philosophie de vie qui a beaucoup plu à ses fans.Emilie a en effet 640 000 abonnés a son compte Insta !

« Exactement, tu es superbe comme ça”, “Encore plus belle avec quelques chiffres en plus”, “Tes 64 kilos te vont à merveille”, “Une bombe !”, commentent les admirateurs, convaincus par les belles et nouvelles formes de la candidate de l’émission .

La saison 2 de cette émission est d’ailleurs à retrouver sur TFX du lundi au vendredi à 16 h 50 juste avant la diffusion de 10 couples parfaits.

Ses deux enfants se nomment Maëlla, née en 2012, et Menzo, né en 2014 : « Je me décris comme une maman cool et en même temps un peu stricte. Je n’ai pas eu grand chose quand j’étais jeune. Je me suis toujours promise et jurée de donner à mes enfants une meilleure vie, une meilleure jeunesse », confiait-elle à nos confrères de Voici.fr au mois de janvier dernier.

Mais Émilie Nef Naf ne supporte plus la présence des caméras et les fréquentes tensions liées aux tournages, et a décidé de mettre un terme à sa participation dans Secret Story : « Entre mon entreprise, les tournages et être une maman, c’était compliqué. Et les enfants n’aiment pas les tournages. Donc, voilà, je ne fais plus partie du casting. »

Une autre candidate de Secret Story, Vanessa s’est aussi confiée : “J’ai perdu 10 kilos en deux mois et demi. Ce n’est pas un secret, j’étais sur l’ouverture d’un restaurant avec mon frère et c’était énormément de travail. J’ai eu beaucoup de poids sur les épaules. J’ai eu un stress intérieur et j’ai commencé à perdre du poids.”