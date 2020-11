Emilie Nef Naf transformée, métamorphosée, elle dévoile sa méthode qui lui a permis de maigrir!

Emilie Nef Naf n’a pas toujours été mince et galbée comme aujourd’hui. En effet, surtout après la naissance de ses deux enfants, la vedette de télé-réalité avait du poids à perdre. Sur son compte Instagram, Emilie Nef Nef raconte sa transformation dans une vidéo impressionnante. De 2015 à aujourd’hui, le régime et le sport font partie intégrante de sa vie. Elle met tout ses efforts en scène jusqu’à la création d’une formule comprenant des gélules qu’elle appelle “Secret Minceur”. Découvrez les images bluffantes de la transformation d’Emilie Nef Naf. De quoi motiver tout un chacun à travailler à entretenir son corps.

Emilie Nef Naf partage “Secret Minceur” à ses abonnés

Emilie Nef Naf se fait connaître d’abord dans Secret Story 3. Elle en est d’ailleurs la grande gagnante et remporte 186 000 euros. Par la suite, elle rejoint des programmes tels que Les Anges de la télé-réalité pour les saisons 3 et 10 et enfin Mamans & Célèbres. Les fans d’Emilie Nef Naf la suivent à travers toutes ses aventures, à la télévision mais aussi sur les réseaux sociaux. Ce sont 674 000 abonnés que la maman de Maëlla et Menzo cumule sur Instagram. Autant d’internautes qui sont friands de tout connaître d’elle, jusqu’à ses secrets beauté !

Et pour la peine, Emilie Nef Naf propose à ses abonnés de découvrir une vidéo hallucinante. L’on peut y voir la transformation radicale de son corps à travers les années. En rééquilibrant son alimentation et en faisant du sport, la belle parvient à se sculpter une silhouette à tomber. Elle s’était fixée un objectif qu’elle a depuis largement dépassé. Cependant, la jeune femme insiste sur le fait que l’important n’est pas le chiffre qui s’affiche sur la balance. C’est bien plutôt le regard que l’on se porte et comment l’on se sent dans son corps.

Une transformation impressionnante à force de détermination et de motivation

Les efforts d’Emilie Nef Naf pour mincir et retrouver confiance en elle ont payé. Ses fans n’avaient alors de cesse de lui demander quels étaient ses secrets. Et cela lui a donné l’idée de rendre accessible à tous et toutes sa formule magique. Ainsi, avec l’aide de spécialistes, Emilie Nef Naf crée un complément alimentaire qui va accentuer les efforts de ceux et celles qui souhaitent perdre du poids. Mais son but n’est pas pour autant de devenir un modèle du genre. Elle souhaite simplement se sentir bien dans son corps et bien dans son esprit. Et bien souvent, prendre soin de soi est la clé. Manger sainement et de façon équilibrée, associé à des exercices sportifs adaptés peut faire des miracles avec la motivation suffisante. Et quelle meilleure motivation pour les fans d’Emilie Nef Naf que son exemple en personne ?