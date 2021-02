Emilie Nef Naf : Un tricheur dans Secret Story? Elle s’exprime sur cette polémique et dévoile tout! (EXCLU)

La saison 3 de Secret Story remonte à 2009. C’était… il y a douze ans déjà ! Emilie Nef Naf sortait gagnante de cette édition. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts. Et pourtant, l’ancienne candidate Cindy Lopes n’en démord pas. Elle soutient ainsi bec et ongle que les votes ont été truqués. Cette polémique a poussé Emilie Nef Naf a sortir de son silence.

En 2009, Emilie Nef Naf avait remporté la saison 3 grâce au vote du public. Au sein de la rédaction de LDpeople, on s’en souvient encore mais il faut dire que ça date ! Mais d’après Cindy Lopes, la production de l’émission aurait triché. « Moi, j’ai trouvé ça un peu bizarre parce qu’elle n’avait aucune notoriété à la sortie de l’émission. C’est-à-dire que moi, j’avais fait des bookings avec elle [des soirées dans des boîtes de nuit pour lesquelles les candidats étaient rémunérés, NDLR] et il n’y avait personne qui venait faire des photos avec elle« , avait-elle en effet expliqué en novembre 2020 à Non Stop People.

“Accuser une production de faire ça c’est super grave.”

Pour la gagnante, ces accusations ne font pourtant aucun sens. Elle s’est ainsi récemment confiée à nos confrères de PurePeople. « Je ne travaille pas dans la prod, elle non plus à ce que je sache. Si elle veut des réponses il faut qu’elle entre en justice avec Endemol, l’huissier… Peut-être qu’elle en saura plus, avance-t-elle en effet pour sa part. “Mais moi je n’en ai pas parlé parce que moi-même je n’ai pas la réponse à ses questions. Je ne sais pas d’où elle sort ça… Accuser une production de faire ça c’est super grave.”

“Je les connais, ils ont un service juridique béton, je ne m’aventurerai pas là-dedans, je préfère ne pas relever. Elle pense ce qu’elle veut, personnellement je ne pense pas comme elle. » Et la star de « Mamans & Célèbres » a d’autres arguments à la défaveur de sa rivale. « Les gens m’ont suivie, j’ai eu des messages de gens qui me disaient avoir voté pour moi… » Et de poursuivre : « Si elle veut me dire quelque chose, elle peut avoir mon numéro en deux minutes. Qu’elle m’appelle, on se donne rendez-vous s’il le faut… Mais je ne suis pas du tout du genre à m’étaler sur les réseaux, si je commence je n’en finirai pas. (…) Ce qui m’embête clairement, c’est que j’ai l’impression qu’elle fait ça pour obtenir quelque chose derrière comme de la lumière. Et je ne pense pas que ça en vaille la peine. »

“Je ne suis pas une fille du buzz.”

Si Cindy Lopes voulait chercher l’embrouille, pas de chance pour elle, ça n’a en effet pas marché ! « Je n’ai même pas envie d’entrer en guerre avec elle car ce serait lui donner du crédit, et je n’en ai pas envie. Elle est capable de ressortir des vieux trucs qui peuvent blesser. Je n’en vois pas l’intérêt, aujourd’hui j’ai des enfants qui peuvent aller sur internet et tomber sur ce genre de choses. Je la connais, elle n’a pas de limite. Donc j’ai vu ce qu’elle a dit, oui ça m’a énervée, mais ça ne m’intéresse pas de répondre. Je ne suis pas une fille du buzz, je n’en veux pas. »

De toutes façons, Emilie Nef Naf est aujourd’hui trop occupée pour répondre aux accusations de Cindy Lopes. La maman de Maëlla (8 ans) et Menzo (6 ans) gère en effet son entreprise Le Secret by Emilie Nef Naf.